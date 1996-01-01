Новая эстакада на Хабаровском НПЗ

19 декабря на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе введена в строй новая эстакада налива темных нефтепродуктов (топочного мазута, битума, вакуумного газойля).

Эстакада автоматизирована и обеспечивает возможность одновременного налива топочного мазута в 24 вагоноцистерны, на прежней под погрузку ставились только 20. Увеличена мощность и на отгрузке битума - одновременно подается 6 железнодорожных бункеров.

Но главное даже не в возросшей скорости отгрузки нефтепродуктов прямо с завода, а в полной герметичности налива, что до минимума сокращает выбросы паров в атмосферу. Строительство осуществлено менее чем за два года, суммарная стоимость проекта составила 400 млн руб.