Люди не хотят жить в "больном месте"

Судя по сделкам на вторичном рынке, стремительно снижается спрос на квартиры в "Лесном квартале", в районе Второй Речки во Владивостоке.

Компания-застройщик, затянувшая сначала строительство, а потом сдачу жилых домов, не обеспечила новый жилой район асфальтированным подъездом, общей оградой, не достраивает здание брошенного с советских времен больничного корпуса, который предполагалось использовать под социальные нужды, торговлю и офисы. Кроме того, уже въехавшие в новые дома граждане отмечают определенный дискомфорт от соседства с комплексом больниц, полагая, что сильное сосредоточение на этой территории человеческих страданий и боли в конечном счете скажется и на их здоровье. К тому же цены на "квадрат" здесь в последнее время явно спекулятивно подняли до уровня некоторых новостроев в центре.