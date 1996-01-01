Супруги предложили $100 тысяч тому, кто найдет покупателей на их дом

Жители гавайского города Кайлуа-Кона, пожилые супруги Дэвид БЭНГЕРТ и Линда ХАРРИС, предлагают награду в размере $100 000 человеку или группе лиц, которые смогут найти покупателей на их объекты недвижимости. Стоимость дома с четырьмя спальнями площадью 232 кв. м составляет $1,7 млн (первоначальная цена достигала $2,3 млн). Участок земли площадью 38 акров выставлен на продажу за $1,2 млн. Награда в $100 тыс. будет выплачена в том случае, если объекты продадутся по вышеозначенным ценам. Если на них будет сделана скидка, награда составит 3% от цены продажи.