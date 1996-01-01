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Российские инвесторы скупают недвижимость в... Зимбабве
Российские инвесторы обратили свое внимание на недвижимость самой проблемной экономики мира - Зимбабве, сообщает пресса ЮАР. В стране, уровень гиперинфляции в которой достиг невиданных высот, недвижимость является одним из последних средств относительно надежного вложения денег. Она используется также в качестве своеобразной валюты или разменного актива в крупных сделках.
Южноафриканский девелопер Андрэ ГОЛДИНГ заявил на пресс-конференции в Кейптауне, что на недвижимости в Зимбабве ему удается зарабатывать по 20% годовых в твердой валюте и что на рынке чувствуется все более агрессивное присутствие российских инвесторов.
По словам Голдинга, российские покупатели обычно ищут квартиры на покупку стоимостью $250-450 тыс.
Маклеры в Зимбабве периодически становятся жертвами недружественных акций со стороны властей, подозревающих, что сделки купли-продажи проходят с использованием иностранной валюты, что законодательно запрещено в стране.
По словам Голдинга, рынок недвижимости в Зимбабве требует "альтернативного подхода" и крепких нервов. По его мнению, огромные риски, связанные с ведением дел в Зимбабве, могут окупиться огромными же барышами.
По мнению наиболее отчаянных экспертов, политическая ситуация в Зимбабве может в ближайшее время измениться к лучшему, страна станет магнитом иностранных инвестиций, что неизбежно вызовет головокружительный рост цен на недвижимость, сообщает MIGnews.
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