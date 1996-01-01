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Государство начало выкупать квартиры для военнослужащих
Заканчивается прием заявок от стройкомпаний, которые хотели бы продать государству квартиры в новостройках для военнослужащих. В общей сложности будет закуплено 15,8 тыс. квартир в 65 регионах страны, сообщает "РГ". На вопросы "РГ" ответил Анатолий МИШАНОВ, начальник Объединенной дирекции по реализации федеральных инвестиционных программ.
- Каким образом определялось, в каком городе и какое количество квартир будет куплено?
- В каждом извещении о проведении запроса котировок указано конкретное количество квартир (причем с разбивкой по одно-, двух-, трех- и четырехкомнатным), в каком населенном пункте они приобретаются... Определяясь с количеством квартир, мы учитывали, с одной стороны, сколько семей военнослужащих ждет своей очереди на получение жилья в том или ином муниципальном образовании. Но также обращали внимание, имеется ли в данном регионе достаточное количество готовых к сдаче жилых домов.
Это было жесткое условие: дома не только подведены под крышу, но фактически готовы к заселению.
Кроме того, по условиям, определенным правительством, выкуп жилья в населенных пунктах, где очередь меньше десяти семей, производиться не будет.
- Почему?
- Потому что это не только социальная программа обеспечения жильем военных. Одновременно мы ставим цель помочь компаниям, которые до кризиса активно строили, чтобы они избавились от незавершенки и продолжили строить жилье.
- Что же делать семьям, стоящим в таких "маленьких" очередях?
- Нынешняя программа - это дополнительная мера к постоянно действующей программе Государственных жилищных сертификатов. Ее, кстати, никто не отменял. Когда подойдет очередь, эти семьи получат сертификаты и смогут купить жилье на рынке. Кстати, далеко не все стремятся, чтобы им выдали готовые квартиры. Государство выкупает жилье по минимальным ценам, поэтому мы не ждем, что застройщики предложат нам новостройки в центре. Скорее это будут дома в районах массовой застройки на окраинах. А у получателей жилищных сертификатов больше свободы - они, например, могут доплатить из личных сбережений и приобрести жилье большей площади.
- Как будет определяться компания-победитель, у которой государство выкупит жилье?
- Для определения победителя котировочная комиссия оценит все поданные заявки по цене 1 квадратного метра. "Стартовая" максимально возможная цена указана в извещении, для каждого региона она своя. Для всех типов квартир (одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных) метр стоит одинаково. Тот участник, который предложит наименьшую стоимость квадратного метра (естественно, при соблюдении всех других требований к жилью), и получит право продать построенное жилье государству. Если претендентов, назвавших равную цену, окажется больше одного, победит тот, кто подал заявку первым. Эту информацию мы обязательно обнародуем.
- Многих волнует, получат они жилье в собственность или по соцнайму?
- Законодательство предусматривает возможность оформления по обоим вариантам. Конкретные детали будут прописаны в документе, определяющем порядок передачи жилья гражданам. Он будет готов в ближайшие дни.
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