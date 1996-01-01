Реструктуризировать ипотечные платежи правительство будет далеко не всем

Несмотря на то что правительство устами Владимира ПУТИНА пообещало взять на себя обязательства по ипотечным долгам безработных, такая поблажка коснется далеко не всех. Уволенным с предприятий и оставшимся не у дел гражданам пока что рано радоваться.

Напомним, глава правительства предложил банкирам реструктуризировать ипотечные платежи на будущий год, чтобы не допустить краха системы ипотечного кредитования. Для этих целей Агентство по ипотечному жилищному кредитованию получит 200 млрд руб. Таким образом, заемщики фактически получат годовую отсрочку выплат как по "телу" кредита, так и по процентам. А банки, избежав кризиса неплатежей, смогут сохранить своё существование. Кроме того, для тех же целей с 1 января будущего года правительство разрешило использовать так называемый материнский капитал на погашение долгов по ипотеке.

Правительство приняло решение о предоставлении в 2009 г. отсрочки платежей по ипотечным кредитам для заемщиков, оставшихся из-за кризиса без работы или лишившихся значительной части доходов.

Радужную картину грядущего безбедного существования в тот же день омрачил глава Минфина РФ Алексей КУДРИН, заявив, что отсрочка по выплате ипотечного долга для заемщика не будет бесплатной. Дегтя в бочку меда чуть позже добавили и независимые эксперты. Они считают меры правительства по спасению ипотечной системы актуальными, но в то же время опасаются того, что разработка необходимых документов затянется. Не успокаивает финансовых экспертов и обещание главы Сбербанка Германа ГРЕФА разработать механизм реструктуризации долгов уже к концу этого года.

При детальном рассмотрении на первый план выходит еще одна, более серьезная проблема. Отсутствие работы и снижение уровня доходов набравшим кредитов гражданам нужно будет доказать документально. Предварительный перечень необходимых документов включает выписку из трудовой книжки, заверенную бывшим работодателем, справку 2 НДФЛ, документ о постановке на биржу труда, выписку из единого государственного реестра о том, что квартира, купленная по ипотеке, является единственным жильем заемщика, договор ипотеки, копию паспорта.

Но дело в том, что многие заемщики получали кредит под серую зарплату, предоставляя справку о доходах "по форме банка". Таким плательщикам предприятие вряд ли выдаст справку для предоставления в госорганы о том, что их серый доход сократился, да еще и с обоснованием причин. Попадание такой справки в налоговую инспекцию или прокуратуру грозит предприятию как минимум затяжными проверками и требованиями доплатить скрытые налоги, а то и полноценным уголовным преследованием. Отказаться выдавать справку с указанием причин снижения зарплаты могут и предприятия с белой бухгалтерией. Ведь если работник посчитает указанную причину необоснованной, то такая справка станет поводом для подачи в суд на предприятие.