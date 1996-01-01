Участок "Южный" оценили минимум в 51 млн рублей

Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) 15 января проведет аукцион на право разведки и добычи каменного угля на участке "Южный-3" Липовецкого месторождения в Михайловском районе.

Как сообщили "ЗР" в управлении, разведка запасов месторождения датируется еще... 1965 г. Согласно полученным тогда данным, балансовые запасы составляют 28,6 млн тонн угля категории B + C1 и 8,9 млн тонн в категории С2. Стартовая цена аукциона составляет 51 млн руб. Шаг аукциона - 10%. Cогласно условиям аукциона, выход на проектную мощность добычи угля не менее 500 тыс. тонн в год должен быть завершен не позднее 98 месяцев с даты регистрации лицензии.