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При подготовке к саммиту сэкономят 14 млрд руб.
По словам первого заместителя гендиректора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Виктор МЯСНИКА, прокладка высоковольтного кабеля мощностью 220 кВт в конструкции автомоста на остров Русский в сравнении с вариантом подводной прокладки даст экономию в размере 2 млрд руб.
При разработке первоначальных проектов автомоста на остров Русский прокладка высоковольтного кабеля через конструкцию моста не предусматривалась. Однако дальнейшее изучение вариантов организации эффективного энергоснабжения объектов саммита позволило изыскать возможность более оптимальной доставки электроэнергии.
Еще одно важное решение техсовета Дальневосточной дирекции Росстроя - изменение проектного решения, допускающего сооружение транспортной схемы "п. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - б. Патрокл" без создания тоннеля. Руководство ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" отметила, что утвержденный вариант транспортной схемы позволит сократить расходы на этом направлении до 12 млрд руб.
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