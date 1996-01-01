Запасы картофеля на исходе

В первый месяц нового года произойдет резкое повышение цен на овощи, прогнозируют оптовики. Несмотря на хорошие валовые показатели урожая в Приморье, на зимнее хранение в этом году овощей заложено меньше, чем в прошлом. И уже сейчас эти запасы подходят к концу.

К середине января оптовая цена на картофель, по некоторым оценкам, достигнет 15 руб. за кг, в феврале она поднимется до 20 руб. В конце зимы обычно заканчиваются и поставки картофеля из северных территорий Китая. Второй урожай в КНР, выращенный на юге страны, на наши прилавки попадает, как правило, с приходом весны. Но из-за транспортных расходов южная картошка оказывается еще на порядок дороже. Если в прошлом году в апреле-мая оптовая цена доходила до 28-30 руб.за кг, то весенние цены нынешнего года не берутся прогнозировать даже крупные оптовые игроки.