Хлебопеки за антикризисные меры

На заседании Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий, состоявшемся на прошлой неделе в Хабаровске, была принята резолюция с перечнем мер, которые необходимо предпринять для минимизации ущерба от кризисных явлений в экономике и резкого роста цен на продукцию хлебопекарной отрасли.

Среди предложений членов ассоциации - создание региональных государственных резервных фондов, снижение энергетических тарифов для производителей, возможность льготного банковского кредитования для модернизации производственных мощностей, содействие сельскохозяйственным предприятиям по промышленному производству на Дальнем Востоке продовольственной пшеницы. Учитывая высокую социальную значимость отрасли ассоциация вышла с предложением к руководству РЖД не повышать с нового года транспортный тариф на перевалку зерна на Дальний Восток, увеличив его в отношении перевозки муки.