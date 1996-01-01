Пройдя через посредников, рыба дорожает в разы

Правительство России, ссылаясь на опыт Западной Европы и Японии, готовит закон о торговле, в котором, вероятно, будет прописана предельная наценка на социально значимые виды продовольствия. Специалисты спорят о последствиях для экономики. "ЗР" попытался разобраться, как это скажется на рыбной отрасли.

- Российский рыбный рынок никак не регулируется. У производителя цена на рыбу в разы меньше, чем цена на прилавке. Рыба проходит через руки посредников, потом попадает к сетевому ритейлеру и в результате становится "золотой", - говорит глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ.

Например, дальневосточная селедка, которая во Владивостоке продается оптом по 14 руб. за 1 кг., в Москве стоит уже 100-120 руб. Хотя доставка 1 кг обходится в 9 руб. Полученная сверхприбыль остается вовсе не у тех, кто добывает рыбу в море, а у тех, кто ее перепродает, то есть у оптовой компании и розничной сети. Зачастую это одна и та же компания, поскольку свои сети создаются оптовыми компаниями.

Компании, работающие в рыбной отрасли, в основном средние. Больших компаний мало. Самые большие имеют оборот $400-450 млн. Середняки же не в состоянии оплачивать входные билеты, не в состоянии платить сетям бонусы, не в состоянии содержать мерчендайзеров и поддерживать рекламные кампании сетей. Поэтому большая часть отечественной рыбной продукции проходит мимо сетей и реализуется через оптовые рынки и другие формы организованной торговли.

- Чтобы упорядочить этот процесс, необходимо создать оптовые рыбные рынки во всех прибрежных городах. И не только там, - утверждает Андрей Крайний. - Сделать это раньше нам мешала позиция Росздравнадзора, запрещавшего в силу своих инструкций продавать свежую рыбу. Доходило до абсурда: те федеральные органы власти, которые регулируют импорт, разрешали ввозить рыбу из-за рубежа, а наша собственная рыба была под запретом. В Мурманске можно было увидеть интересную картину: норвежская свежая треска продается, а российская, выловленная в ста метрах от норвежской в том же море, - вне закона. Но теперь ситуация урегулирована. Оптовые рынки появятся.

Он полагает, что государство может и должно устанавливать предельные наценки на социально значимые виды продовольствия, в том числе на те виды рыбы, которые потребляет социально слабо защищенная часть населения: на мойву, сайку, сайду, кильку, бычка. Дальневосточных рыбаков это не беспокоит.

- Нас ограничение торговой надбавки не касается, мы же только добываем рыбу, - прокомментировала новость специалист по связям с общественностью БАМРа Варвара НАСЫРЬ. - В первую очередь это скажется на перекупщиках.

Основным промысловым видом на Дальнем Востоке является минтай. Но на него и сейчас торговая надбавка небольшая.

- Рыбаки отпускают минтай по 45-47 руб. за 1 кг., магазины его продают по 58 руб., причем в эту цену вносят свою лепту еще стивидоры, порт, транспортники. Так что торговая надбавка не очень большая, - пояснил "ЗР" президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ.

Оптовиков-перекупщиков ограничение торговой надбавки тоже пока не волнует.

- Нас больше беспокоят возникшие проблемы с кредитованием. Ведь мы на них, на кредитах, и работали, - сообщил "ЗР" представитель оптовой организации, пожелавший остаться не названным. - Если в правительстве не примут меры в ближайшее время, то торговые сети начнет лихорадить. В этой ситуации возможное ограничение торговой надбавки нас пока не сильно занимает.

Просчитать все последствия ограничения торговой надбавки специалисты пока не берутся. Правительство надеется таким образом снизить цену на продовольствие. Рыбаков, по их словам, планируемое нововведение не касается. Оптовики-торговцы пока больше озабочены не торговой надбавкой, а последствиями для их бизнеса финансового кризиса.