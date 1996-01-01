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Потребительская корзина в Приморье за год подорожала более чем на 20%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Цены на продовольственные товары в Приморье за 11 месяцев 2008 года возросли на 15,2%, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец ноября 2840,3 рубля и возросла на 21,6% по сравнению с декабрем 2007 года, сообщается в официальном пресс-релизе Приморскстата.

Прирост цен в группе плодоовощной продукции в среднем составил 19,7%. При этом цены на лук репчатый и морковь в ноябре возросли относительно декабря прошлого года на 23,3-27,8%, на картофель - на 34,4%, на свеклу столовую - в 1,5 раза. Из фруктов заметно подорожали лимоны (на 21,9%).

Более всего из молокопродуктов подорожали сметана, молоко сгущенное с сахаром, смеси сухие молочные для детского питания (на 16,8-18,5%), молоко разливное (на 30%), из мясопродуктов - сосиски, сардельки, колбасы полукопченые, свинина и говядина, окорочка куриные (на 24,4-26%), мясокопчености (на 30,5%), фарш (на 36,8%). В группе хлеб и хлебобулочные изделия цены на булочные изделия сдобные из муки высшего сорта, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, хлеб ржаной, ржанопшеничный выросли на 19-19,5%. Макаронные изделия, отдельные виды круп (крупа манная, пшено, горох) подорожали на 29,7-42,2%. Мука пшеничная, печенье, шоколад и майонез стали дороже на 20,3-24,8%, масло подсолнечное, консервы томатные - на 26,2-26,9%.

В сфере общественного питания подорожали обеды в столовых организаций (на 15.7%), кофе в кафетериях (на 21.6%).

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