Работники прилавков посоревнуются

Во Владивостоке пройдет городской смотр-конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому, 2009 году и Рождеству Христову.

Предприятиям розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, желающим принять участие в смотре-конкурсе, необходимо подать заявку в администрацию города не позднее 25 декабря. Подробности по тел.: 614-437 и 22-77-45.