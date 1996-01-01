Первая руда месторождения "Гольцовое" будет добыта в 2010 году

Компания "Полиметалл" озвучила свои планы по освоению серебряного месторождения в Омсукчанском районе Колымы "Гольцовое". Соглашение с ирландской компанией Ovoca Gold о покупке 100% акций ЗАО "Артель старателей "Аякс" (владелец лицензии на освоение "Гольцового") подписано 19 ноября. Разработка месторождения начнется в конце 2009 года, в начале 2010 года здесь планируется добыть первую руду.