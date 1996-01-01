После повышения тарифов клиенты таксомоторов ушли "ловить" частника

За последние 2-3 года доходы компаний, предоставляющих во Владивостоке услуги такси, снизились, по оценкам самих участников рынка, почти на 50%. Пока владельцы таксомоторных компаний жалуются на снижение доходов, на рынок выходят новые игроки со свежими идеями.

По словам президента Ассоциации таксомоторных компаний Игоря КРАВЦОВА, доходы компаний демонстрируют падение из-за отсутствия реального контроля деятельности участников рынка. "В результате имеем полный хаос - масса полулегальных фирм буквально подрывают рынок, и деньги клиентов размазываются тонким слоем по всем участникам. При этом нет диалога ни с властями, ни с контролирующими организациями. Если раньше таксомоторная деятельность лицензировалась, то сейчас такую компанию может организовать любой. Достаточно обзавестись диспетчером с сотовым телефоном. Но что это будут за услуги - другой вопрос".

Такого же мнения придерживаются многие владельцы таксомоторных компаний. Некоторые из них за последние два года просто ушли с рынка. Так, из 46 компаний, объединившихся несколько лет назад в Ассоциацию таксомоторных компаний, сегодня осталось всего 20. Отдельные владельцы нескольких обмельчавших фирм объединили их в одну, завязав на единую диспетчерскую. Они уже не питают надежд по поводу того, что власти возьмутся наводить порядок на рынке.

Принуждение к порядку

Впрочем, нельзя сказать, что администрация города вообще ничего не делала. 2,5 года назад представители мэрии и контролирующих органов собрали руководителей всех таксомоторных компаний, сообщили о намерении привести рынок в порядок и обязали директоров явиться в соответствующий отдел городской администрации для регистрации и внесения в реестр. Из 150 перевозчиков, работающих на тот момент во Владивостоке, регистрацию в мэрии прошли 28. Остальных принудить "построиться" так никто и не смог. Или не захотел.

После двух лет затишья за дело решил взяться муниципалитет во главе с новым мэром. В недрах администрации Владивостока созрел документ, призванный урегулировать отношения субъектов рынка, - Положение об организации таксомоторного обслуживания. Однако руководители таксомоторных компаний с восторгом его не восприняли, по их словам, городская власть выдвигает компаниям такси чересчур уж жесткие требования.

Между тем, по мнению сотрудников Управления госавтодорнадзора по Приморскому краю, установить порядок на рынке несложно. Все, что нужно, - это воля со стороны администрации Владивостока, т.к. именно она ответственна за организацию перевозок пассажиров в городе. Для сравнения: ситуацию с таксомоторами в той же Находке или Уссурийске местные власти давно упорядочили.

Заработать на пробках

Стоит отметить, что проблемы на рынке таксомоторных услуг заключаются не только в стихийности. Как отметил директор компании "Примтакси" Андрей БРАЛЕЕВ, из-за неоднократного повышения цен на топливо в течение последнего времени пришлось повышать тарифы на услуги такси. Так, менее чем за год цены выросли со 160 до 200 руб. И чтобы удержать прежний тариф, вынуждены были сначала отказаться от предоставления таких приятных для клиентов бонусов, как бесплатные поездки. Но это не спасло. После повышения тарифов, по словам Андрея Бралеева, буквально отвалился целый пласт клиентов. Люди ушли ловить машины на улицы. Да и финансовый кризис подлил масла в огонь - люди стали экономить на такси.

Говоря о Владивостоке, нельзя не упомянуть такую местную особенность, как автомобильные пробки. В этом смысле ситуацию на дорогах и так нельзя было назвать благополучной, а с началом строительства моста через бухту Золотой Рог, когда перекрыли несколько объездных линий, город стал сплошным, практически круглосуточным затором. Выполнять срочные заявки для таксомоторов стало делом крайне сложным.

Пока одни перевозчики мирились с пробочным бедствием, компания "Примтакси" разработала специальный тариф, который действует для заказов, размещаемых за 6 и более часов. Первый час работы по такому тарифу дороже на 100 руб., но тогда автомобиль снимается с линии заранее и отправляется по указанному клиентом адресу. В качестве гарантии своевременной подачи машины компания пообещала, что бесплатно довезет пассажира до пункта назначения, если водитель опоздает хоть на минуту.

"Откровенно говоря, вводили этот тариф больше от отчаяния из-за жутких пробок, нежели из соображений маркетинга, и даже не рассчитывали, что он будет пользоваться какой-нибудь популярностью у клиентов, - поделился Андрей Бралеев. - Однако, к нашему большому удивлению, услуга стала довольно востребованной - пассажиры, оказывается, готовы доплачивать, лишь бы приехать в назначенное место вовремя".

Тоска по сервису

Выяснилось и то, что отдельная категория пассажиров сегодня готова платить не только за время, но и за качество сервиса. Летом на рынок вышла новая компания "Мерседес". За 1 час езды по городу в черном "Мерседесе" 2005 г. выпуска клиенту придется заплатить 1 тыс. руб. "В эту тысячу мы вкладываем достаточно высокий уровень обслуживания, - разъясняет директор компании "Мерседес" Валерий МЯКИНИН. - Сюда входит обязательное открывание и закрывание дверей перед пассажиром; машина всегда в идеально чистом состоянии - водитель перед выполнением каждой заявки протирает ручки дверей, стекла, проверяет чистоту салона. Весь персонал, как один, в униформе - костюме, белой рубашке. В случае дождя в обязанности водителя входит сопровождение пассажира от подъезда и до подъезда с зонтом, который всегда есть в наличии в салоне, а также погрузка и выгрузка багажа".

Независимо от ситуации на финансовых рынках, есть определенный сегмент - достаточно обеспеченные люди, - которые могут себе позволить ездить именно по таким ценам. Люди, которые не раз побывали за рубежом, знают уровень сервиса за границей и испытывают в этом потребность в родном городе, готовы платить.

"Откровенно говоря, выходя на рынок, мы рисковали, - признался Валерий Мякинин. - Не раз общались с партнерами в Москве, которые работают там с категорией VIP-клиентов по 2-3 года. Даже они при выходе на столичный рынок не были уверены, что такая услуга будет там востребована, что уже говорить о нас? Но время показало, что определенному кругу клиентов такая услуга нужна, в том числе во Владивостоке, а ближе к саммиту АТЭС мы вообще будем загружены на 100%".

Ставка на эксклюзив

А недавно в приморской столице появились необычные такси - стилизованные под ретро японские автомобили от концерна "Мицуока". Как объяснил "ЗР" директор компании "Такси Ретро", город уже устал от буквально разваливающихся на ходу грязных подержанных машин, на которых работают таксокомпании. Клиент хочет сервиса, чего-то необычного. Однако, несмотря на эксклюзивность, стоимость поездки в таком автомобиле относительно невысока - 250 руб. в час по городу. Руководство компании считает такую ценовую политику обоснованной, несмотря на уже возникшую проблему с запчастями, и в ближайшее время повышать тарифы не намерено.

Стоить вспомнить, что первыми "облагородили" рынок таксомоторных услуг французские леворульные "Рено", запущенные на линии компанией "Реноме". За средние на рынке цены водители поначалу, как и в "Мерседесе", открывали перед пассажиром двери, а позже уровень сервиса снизился, видимо, до уровня менталитета пассажиров. Впрочем, найти водителей с подходящим менталитетом, по признанию руководителей таксомоторных компаний, еще более сложная задача.

Несмотря на специфичные особенности ведения бизнеса во Владивостоке - стихийность рынка, чудовищная ситуация на дорогах, напряженная конкуренция, радует то, что бизнес пытается предлагать клиентам сервис, качественные услуги, а также развивать эту отрасль в целом. Есть надежда, что к 2012 г. в столице саммита АТЭС таксомоторный бизнес приобретет-таки цивилизованные очертания.