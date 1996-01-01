Австралийское мясо попало под проверки

Роспотребнадзор ввел ограничение на ввоз из Австралии одного из видов мясного сырья - телятины. Причиной послужили обнаруженные в мясе в ходе мониторинговых исследований бактерии группы кишечных палочек, опасных для здоровья человека. Теперь решение о пропуске будет приниматься только после тщательного лабораторного исследования.

Впрочем, существенного снижения австралийского мяса на рынке Приморского края это решение, очевидно, не повлечет. В Россию в 2008 г. мясо поставляют 95 предприятий из Австралии. При этом общие объемы поставок только за последний год выросли с 25,2 тыс. тонн на 1 декабря 2007 года до 31,8 тыс. тонн на эту же дату нынешнего года. В результате Австралия вышла в этом году на второе место после США по объемам ввозимой мясной продукции через пропускные пункты Приморья. Не исключено, что в ближайшие годы эта страна приблизится к американскому уровню, который в последнее время демонстрирует противоположную тенденцию. За этот же период объемы поставок из США сократились с 93,6 тыс. тонн до 67,5 тыс. тонн.