Золотые аукционы в Хабаровске оказались не востребованы, что аукнется через три года

Невостребованные в этом году лицензии на разведку золотых месторождений в Хабаровском крае в ближайшем будущем обернутся значительным падением золотодобычи. Уже сейчас из-за нехватки оборотных средств предприятия стремятся переместить свои производства в южные районы края - ближе к инфраструктуре.

О результатах геологоразведочного сезона-2008 и перспективах горнорудной индустрии в регионе дальневосточной газете "ЗР" рассказал глава департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу ("Дальнедра") Александр БОЙКО.

По его словам, за последние четыре года финансирование геологоразведочных работ в ДФО и Хабаровском крае увеличилось в 4 раза. Их цель - оценить запасы месторождения и возможную цену, чтобы предложить для освоения. В свою очередь и заказы на проведение геологоразведки выставляются на открытый конкурс. Логично. Поскольку государство взимает налог за недра, то и платит за их разведку. С 2006 года такие конкурсы проводят территориальные подразделения "Роснедр". Что примечательно, в последние годы такие конкурсы выигрывают предприятия из других регионов.

Досье Финансирование геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в ДФО за счет федерального бюджета в 2008 году составило 3 млрд 80 млн руб. Из бюджетов субъектов РФ 152 млн руб., частными компаниями, в том числе иностранными, было потрачено еще около 21 млрд руб.

Так, в Хабаровском крае за счет местного бюджета финансируются только геологические работы научно-исследовательского характера - составление и уточнение геологических карт, построение прогнозов и программ развития минерально-сырьевой базы округа и так далее. Эти работы выполняют преимущественно ФГУП "Дальгеофизика" и Институт тектоники и геофизики ДВО РАН.

Завершающийся сезон для геологоразведки Хабаровского края, по словам Александра Бойко, был относительно удачным. За счет средств федерального бюджета наилучшие результаты получены на нижнем Амуре - там происходила оценка запасов золота на Делькенском месторождении. Предполагается, что по итогам года будут получены первые прогнозные ресурсы на десятки тонн металла. Сопутствовал "фарт" и геологам на юге Хабаровского края в бассейне реки Хор, которые работали по федеральному заказу. Там геологическая партия обнаружила крупные запасы вольфрамовых руд. Конкретные цифры по обоим месторождениям и окончательная оценка запасов будут уточнены к началу следующего года, после анализов результатов взятых проб. Однако уже сейчас специалисты с уверенностью говорят: речь идет о значительных запасах полезных ископаемых.

"Эффективность системы лицензирования не выдерживает никакой критики", - считает глава "Дальнедр".- Постоянно вводятся нововведения. Так, с этого года на региональные подразделения "Роснедр" возложена функция получения до выставления участков на аукцион предварительных и окончательных согласований с государственными и муниципальными органами и собственниками земельных участков. Благодаря этому предприятия, получившие лицензию, теперь могут сразу приступать к работе, а не отправляться в долгий путь за всевозможными согласованиями. Но это затягивает подготовку аукционов, и их проведение начинается лишь летом. В этом году не уложились и до декабря. И некоторые аукционы будут проведены только в начале следующего года.

В 2008 году, как и в прошлом, на аукцион выставлялось около 30 лицензий на разведку и разработку месторождений золота. Однако лицензии будут получены только на шесть, тогда как в прошлом году их было выдано 17. Результат объясним - к началу проведения аукционов (середина года) большинство предприятий уже столкнулись с финансовыми трудностями, вызванными кризисом в экономике. Как результат - около 10 перспективных месторождений золота оказались не востребованы.

Клубок неприятностей, усугубляющих положение добывающей индустрии края, вырос и из-за того, что большинство предприятий, даже такие крупне, как ЗАО "Артель старателей "Амур", работают "с колес", то есть вынуждены каждый год разрабатывать новые месторождения или осваивать новые участки в границах уже имеющихся. Большинство золотодобытчиков имеют фронт добычи на год-полтора. Причиной тому отставание геологоразведки в 90-е годы. И через 2-4 года золотодобывающую индустрию Хабаровского края неминуемо ожидают трудности, вплоть до банкротства некоторых. Кризис лишь усугубит ситуацию, хотя цены на благородные металлы остаются стабильными.

Но даже понимая это, многие предприятия все же предпочли не начинать новых производственных циклов - дорогие кредиты, финансовая нестабильность. Уповают на фарт? Скорее, форсируют уже имеющиеся проекты и месторождения, чтобы ускорить добычу.

Кстати, перспектива банкротства уже сегодня нависла над несколькими небольшими артелями, которые вошли в кризис без запаса ликвидности. Особенно тяжело тем, кто получил отрицательный результат при поиске залежей. Однако стоят перед выбором и их более удачливые коллеги, которым посчастливилось напасть, в буквальном смысле слов, на золотую жилу. Теперь они вынуждены принять нелегкое решение - либо продавать свой бизнес крупному инвестору, который может предоставить необходимые оборотные средства, либо объявлять себя банкротом, имея в распоряжении настоящее богатство, которое голыми руками не возьмешь.

Если и у золотоискателей проблемы, то что говорить о других месторождениях. Оказалось невостребованным крупное месторождение каменного угля у поселка Чегдомын - на аукцион не подано ни одной заявки. Стартовая цена за получение лицензии составляла всего 200 млн рублей. Потенциальные участники аукциона уведомили "Дальнедра": и рады бы, но денег нет. Спасибо кризису.