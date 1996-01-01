Газопровод с Сахалина в Приморье разбили на лоты

Объявлены конкурсы на право заключить договоры на строительно-монтажные работы на магистральном газопроводе "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Заказчиком инвестиционных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке выступает ООО "Газпром инвест Восток". Конкурс состоит из 14 лотов, заявки принимаются в срок до 15 января 2009 года, итоги тендера планируется подвести в январе. В настоящее время проектирование газопровода уже начато. Газопровод должен обеспечить газоснабжение Владивостока и ввод генерирующих мощностей в Приморском крае, в том числе к саммиту АТЭС 2012 года. На первом этапе мощность газопровода должна составить 10 млрд кубометров газа и до 30 млрд кубометров при выходе на полную мощность.