Продукты питания в России в 2008 году подорожали на 14,9%, а в странах ЕС - лишь на 3,7%

Продукты питания в России за октябрь 2008 года стали дороже на 1,7%, а в странах ЕС в среднем - на 0,4%. При этом, как свидетельствуют данные Росстата, с начала года цены на продовольствие в России увеличились на 14,9%, а в странах ЕС - на 3,7%.