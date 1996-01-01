ОПЕК оставила объемы нефтедобычи на прежнем уровне

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), как и ожидалось, на пятничном заседании в Каире не стала принимать решение о снижении объемов добываемого черного золота, передает Associated Press. Как сообщил на закрытии заседания президент картеля Шакиб ХЕЛИЛЬ, ОПЕК подождет до встречи в Алжире 17 декабря, на которой, возможно, и будет принято решение о снижении объемов нефтедобычи. Он уточнил, что министры нефти стран-экспортеров готовы к "дополнительным мерам для достижения баланса между спросом и предложением".