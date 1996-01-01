Больной вопрос легкой промышленности - стоимость киловатт-часа

В Приморье легкая промышленность никогда, даже в советские времена, не была приоритетной отраслью и в основе своей работала на госзаказ. Сегодня более 80% всех предприятий - это швейные предприятия со стопроцентными южнокорейскими инвестициями. От некогда крупных предприятий остался едва ли десяток производств, играющих на сегодняшнем приморском рынке незначительную роль.

Как признают все участники рынка, самые больные вопросы для отрасли - это стоимость киловатт-часа и отсутствие собственной сырьевой базы. Вследствие этого цены на готовую продукцию оказываются настолько высокими и неконкурентоспособными, что приморская легкая промышленность не сегодня-завтра может оказать полностью "вне игры".

Татьяна ЯЧМЕНЕВА, менеджер Артемовской трикотажной фабрики:

- Выпускаемая компанией продукция - это трикотажные изделия для взрослых и детей, верхняя одежда и бельевой ассортимент. Изделия отправляются в Хабаровск, на Сахалин и Камчатку, Амурскую область, поставляются от Владивостока до Улан-Удэ. Главная проблема, которая тормозит развитие предприятия - это нерегулярная поставка полотна, а также недобросовестные конкуренты, торгующие своей продукцией под наши сертификаты и использующие наш логотип. Они подрывают наш имидж, торгуя некачественным товаром.

Виктор КОХАНОВ, директор Приморской швейной фирмы "Восток" (Спасск-Дальний):

- Фирма выпускает различную продукцию, начиная со спецодежды, заканчивая куртками и брюками. Мы работаем по всему Приморскому краю: изделия идут во Владивосток, Дальнегорск, Находку. Существуем на собственные оборотные средства и во многом зависим от потребителей. Если они будут заказывать, то база для расширения компании есть. Самая главная проблема фирмы - низкие заработные платы. Все наши поставщики сырья находятся возле Москвы, т.е. в отдалении от нас. Чтобы реализовать продукцию, мы вынуждены держать низкую цену. Но мы не позволяем заработной плате быть ниже среднеотраслевой.

Александра КОРЧАГИНА, директор ООО "ИМО" (Владивосток)

- Наша компания выпускает специализированную фирменную корпоративную одежду, мы шьем на заказ. Распространяем изделия по Приморскому краю: в Находку, Партизанск, Уссурийск. Также наши изделия есть и в Хабаровском крае. Работаем на собственные средства, никакой помощи от государства не поступает. Изделия для своих компаний заказывают рестораны, магазины, банки, гостиницы и т. д. Самая главная проблема, с которой мы столкнулись, - нехватка квалифицированных кадров для швейной промышленности в Приморском крае.