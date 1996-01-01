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Соя сегодня не в цене

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Соя - культура в Приморье стратегическая, и для ее производства предусмотрены различные виды господдержки. Но обласканная бюджетным рублем отрасль в последние два года оказалась в сложном положении.

Два года подряд обрушившиеся стихии поставили некоторые предприятия на грань банкротства, а нынешний финансовый кризис ко всем бедам привел еще и к снижению закупочных цен.

В общем, в цифрах этот год в сравнении с прошлым выглядит неплохо. Как бы тяжело ни пострадали отдельные хозяйства от лугового мотылька, все-таки нынешним августом этот вредитель уничтожил в крае только 5% посевов. В итоге со 120 тыс. гектаров удалось получить порядка 100 тыс. тонн сои, что оказалось на 30% выше уровня прошлого года. Рост, конечно, впечатляет. Да только прошлый год с его 269 млн руб. прямых убытков в хозяйствах от раннего снега никак не подходит для мало-мальски корректного сравнения. По крайней мере, показатели благополучного 2006 г. на порядок выше и по засеянным площадям, и по объемам произведенной продукции. В целом же нынешний урожай составляет всего 80% урожая 2006 г.

Сокращение площадей в этом году после стихии 2007 г. было, в общем-то, неизбежным. Хозяйства в долгах. И хоть прямых банкротств пока удается избежать, все же комиссии по финансовому оздоровлению придется в этом году разрабатывать планы вывода из кризисной ситуации некоторых хозяйств. И это в условиях нынешнего кризиса, когда на перерабатывающих предприятиях падают объемы переработки, задерживаются денежные выплаты хозяйствам за приобретенную у них сою. Основным покупателем ее в крае является Уссурийский МЖК "Приморская соя". До 60% сданной переработчикам продукции поступает на это предприятие.

"Сегодня резко падает цена на шрот - один из основных продуктов для животноводства, - говорит заместитель генерального директора МЖК по аграрной политике и ресурсам Владимир АБРАМЕНКО. - В 6 раз упала цена на шрот из подсолнечника, и более дорогой соевый шрот становится мало интересным для потребителей. Реализация его сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом. К тому же предприятия- покупатели задерживают оплату за приобретенный готовый продукт. И как результат, мы не можем сразу рассчитаться с хозяйствами - поставщиками сырья. В этом году возникли еще и проблемы с получением кредита. В целом в прошлом году мы перерабатывали в два раза больше сои, чем сейчас".

Еще сложнее ситуация в Госпродагентстве, авансирующем производство сои. Впрочем, здесь дело не только в сое. Положение этой государственной продовольственной корпорации значительно осложнилось в связи с тем, что предприятия, получившие здесь кредит, вообще не спешат его возвращать, как было предусмотрено условиями договора. В итоге посредством сои в этом году рассчитались сельхозпредприятия только на сумму 13 млн руб., хотя авансирование производства, в целом, в этом году составило 68 млн руб., а общая сумма задолженности, включая лизинг техники, достигла 288 млн руб. И это несмотря на то, что Госпродагентство в отличие от МЖК вообще не снижало закупочные цены и сою по-прежнему принимает по 12 руб. за кг.

Еще недавно эту цену предлагал и МЖК, но сегодня комбинат официально объявил о ее снижении. Хозяйства теперь могут сдать сою только по цене 9-10 руб. за кг. При этом китайцы, по слухам, предлагают 13 руб. И хоть меры бюджетной поддержки стимулируют реализацию сои на приморские перерабатывающие предприятия, хозяйства предпочитают искать каналы сбыта за пределами края. "Соя в этом году в Приморье не нужна" - говорят сельхозтоваропроизводители.

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