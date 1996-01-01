Средний чек в местных ресторанах снизился на 30%

Ресторанный бизнес Владивостока и Приморья в целом начинает ощущать на себе дыхание кризиса. Это выразилось в том, что за прошедший год средний чек (сумма заказа от одного посетителя за один визит) упал на 30%. Соответственно снизилась и прибыль.

"Если раньше один посетитель оставлял у нас, в среднем, 500 руб., то сейчас около 320. Люди все чаще экономят на дорогих напитках и блюдах, ограничиваясь чашечкой кофе и десертом", - свидетельствует в беседе с корр. "ЗР" генеральный управляющий популярной во Владивостоке кофейни-ресторана "Кофе Студио" Людмила ШУРДУК.

По ее словам, уровень посещаемости заведения не снижается - вечерний досуг и деловые встречи в кафе и ресторанах все еще весьма популярны у владивостокцев - просто люди стали меньше оставлять денег в заведениях. "При этом создается такое впечатление, - что люди стремятся экономить не по причине реального снижения их уровня жизни, а из-за панического страха, что такое снижение вот-вот наступит", - делится своими ощущениями Людмила.

Наряду с клиентами финансовый удар по рестораторам наносят поставщики продукции. "Если раньше они были согласны ждать оплаты за поставки неделями и даже месяцами, то сейчас - никаких отсрочек платежа, требуют расплатиться сразу же после привоза продуктов, чтобы не проиграть на инфляции", - сетует Людмила. Разумеется, заведениям общепита приходится туго, ведь, чтобы расплатиться, им необходимо иметь живые деньги. А наличие последних возможно лишь после того, как поставленная продукция будет реализована в виде конкретных блюд для конкретных клиентов. Кредитование же бизнеса в нынешних условиях также стало весьма затратным удовольствием. В такой ситуации многие рестораторы, весьма вероятно, вообще могут оказаться перед угрозой ухода с рынка, - предполагает Людмила Шурдук.

Во многом негативные ожидания с ней разделяет и президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, директор ресторанного агентства "Анонс" Роман ИВАНИЩЕВ. Но наряду с этим он видит позитивные перспективы для ресторанного бизнеса, по крайней мере в ближайшие месяцы. "Под влиянием кризисных ожиданий многие из нас отменили новогодние зарубежные поездки и будут отмечать зимние праздники здесь, в Приморье, в местных ресторанах и кафе. И это принесет весьма существенный приток капитала в заведения общественного питания",- поясняет свою точку зрения Роман.

С ним солидарна директор Владивостокской школы гостеприимства Галина ОВСЯНКИНА, проводящая предновогодний мониторинг отрасли на территории края. По ее свидетельству, практически все заведения краевого общепита уже забронированы на проведение зимних праздников на период с конца декабря по начало февраля. Речь идет как о корпоративных банкетах, так и о семейных и дружеских вечеринках.

Генеральный директор компании "Раут" Дмитрий КАГАНСКИЙ уверен: то, что сейчас происходит в экономике края, - еще далеко не кризис, а всего лишь его прелюдия. "В этой ситуации очень трудно что-либо прогнозировать. В случае, если сбудутся наиболее пессимистичные предсказания некоторых политиков и экономистов, мы можем проснуться утром 1 января в стране, где американский доллар будет уже стоить 50 рублей. При таком развитии событий половина ресторанов города просто исчезнет с рынка, а вторая будет вынуждена серьезно перестроиться",- считает Дмитрий Каганский.

За несколько последних лет Приморье и Дальний Восток в целом привыкли к таким красочным и показательным кулинарным мероприятиям, как кулинарный фестиваль, конгресс рестораторов и отельеров, вручение ежегодной премии "Дальневосточное гостеприимство". По мнению Дмитрия Каганского, будут ли все эти события иметь место в 2009 г., пока не известно.

Вместе с тем все эксперты "ЗР" уверены: открывать сейчас ресторанный бизнес в Приморье - затея несвоевременная. Лучше подождать. Ситуация прояснится к марту - апрелю. В то же время в условиях развития кризиса наибольшую стойкость обещают показать такие форматы, как фаст-фуд, кофейни, интернет-рестораны и пиццерии. Заведениям класса "люкс" для выживания придется разнообразить линейку своего меню и сопутствующие услуги из разряда сервиса и развлечений.