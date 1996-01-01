Приморские страховщики хотят в пул

Реализация в Приморье крупных инвестиционных проектов, в том числе - в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 г., требует соответствующей системы страхования связанных с ней рисков.

Программа развития Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет свои особенности, отметили участники совещания, состоявшегося в администрации Приморского края. Это техническая сложность и уникальность строящихся объектов и жесткие сроки строительства. В этой связи особую роль играет качество управления реализацией программы, эффективность системы менеджмента. Необходимо страхование не только услуг подрядных организаций, но и строительно-монтажных работ, имущества предприятий, послепусковой гарантии и других позиций.

Участники совещания отметили, что страховой рынок Приморья недостаточно развит для решения этих задач. Опытом страхования дорогостоящих проектов с приморскими коллегами поделился заместитель председателя правления ОАО "Согаз" Евгений ДЕРЕВЕНСКОВ. Он предложил приморским страховщикам объединиться в страховой пул, что позволит им консолидировать капиталы и совместно работать на рынке.

На совещании был предложен состав рабочей группы, а также проект плана первоочередных мероприятий по созданию эффективной системы страхования инвестиционных проектов. Рабочая группа будет создана до 7 декабря.