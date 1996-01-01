www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В организации страховой защиты строительных проектов саммита АТЭС больше вопросов, чем ответов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный рынок страхования строительно-монтажных работ (СМР) и ответственности строителей перед третьими лицами испытывает сегодня две главные проблемы. С одной стороны, деятельность застройщиков крайне слабо контролируется соответствующими государственными структурами, с другой - страховщики сталкиваются с неурегулированностью в самой строительной отрасли. Такой вывод озвучили в минувшую среду на семинаре, организованном Дальневосточным союзом страховщиков.

Тема семинара "Проблемы при страховании ответственности строительно-монтажных рисков и проведении строительно-монтажных работ" была выбрана не случайно. За день до этого в администрации Приморского края прошло заседание рабочей группы с участием 29 страховых организаций, работающих на территории края, где страховщики совместно со строителями и представителями власти обсудили глобальные инвестиционные проекты, связанные с проведением саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г. Стоит отметить, что это было первое совместное обсуждение темы страхования СМР и ответственности строительно-монтажных рисков.

Основная проблема страховщиков, по мнению докладчика семинара - управленческого консультанта, ведущего "Управленческой Интернет-школы. Владивосток", доктора технических наук Александра ЕРМАЧЕНКО, заключается в том, что страховые компании не хотят в необходимом объеме заниматься подробным анализом строительно-монтажных рисков и контролем хода работ застройщика. Однако дальневосточные страховщики с этим категорически не согласны.

"Почему-то строители полагают, что страховщики ничего не смыслят в технических нюансах, составляющих страхование СМР, но это глубочайшее заблуждение, - комментирует генеральный директор "Тихоокеанской страховой компании" Людмила ВАСЮКОВА. - Мы не первый год работаем на рынке с этим видом страхования и привлекаем специалистов, поскольку очень в этом заинтересованы - за свою некомпетентность мы отвечаем выплатами".

Словом, на семинаре между участниками и представителем технического сообщества разгорелась жаркая дискуссия, из которой стало ясно, что вопросов у страховщиков сегодня возникает значительно больше, чем на них могут ответить и строители, и власти.

Так, например, неясно, как будет реализовываться вступивший в силу в июле этого года Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 148 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", обязывающий строителей саморегулируемых организаций страховать строительно-монтажные работы и ответственность застройщиков.

Еще более непонятно, как будут применять Федеральный закон "О внесении изменений в ст. 17 и ст. 18 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" по вопросам лицензирования строительной деятельности". Напомним, после отмены лицензирования строительной деятельности в сфере проектирования, строительства и проведения инженерных изысканий зданий и сооружений вводится механизм саморегулирования в строительной отрасли, которая должна наряду со страхованием заменить лицензирование. Между тем, по мнению Людмилы Васюковой, абсолютно очевидно, что страховщики никогда не заменят функции контролирующих органов.

"Говоря же о строительных объектах саммита, настораживает не только недостающий контроль качества проектирования, строительных работ и т.д., но и профессиональная подготовка строителей", - отмечает заместитель директора Владивостокского филиала страховой компании "МАКС" Ольга ГУРУЛЕВА. Поскольку свои квалифицированные специалисты не покроют необходимые трудовые ресурсы, будут привлекать рабочих из ближнего и дальнего зарубежья. В квалификации же гастарбайтеров сегодня сомневаются многие. Для страховщика это будет большой проблемой на стадии урегулирования убытков. В целом же в российской практике страхования в принципе не существует четких понятий: что конкретно должно быть застраховано в рамках полиса СМР и от каких рисков, отсутствуют унифицированные понятия.

Что касается итогов семинара, то, по мнению членов ДВСС, мероприятие было весьма полезным, поскольку показало обеим сторонам, какие проблемы предстоит еще преодолеть.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru