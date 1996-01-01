В организации страховой защиты строительных проектов саммита АТЭС больше вопросов, чем ответов

Дальневосточный рынок страхования строительно-монтажных работ (СМР) и ответственности строителей перед третьими лицами испытывает сегодня две главные проблемы. С одной стороны, деятельность застройщиков крайне слабо контролируется соответствующими государственными структурами, с другой - страховщики сталкиваются с неурегулированностью в самой строительной отрасли. Такой вывод озвучили в минувшую среду на семинаре, организованном Дальневосточным союзом страховщиков.

Тема семинара "Проблемы при страховании ответственности строительно-монтажных рисков и проведении строительно-монтажных работ" была выбрана не случайно. За день до этого в администрации Приморского края прошло заседание рабочей группы с участием 29 страховых организаций, работающих на территории края, где страховщики совместно со строителями и представителями власти обсудили глобальные инвестиционные проекты, связанные с проведением саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г. Стоит отметить, что это было первое совместное обсуждение темы страхования СМР и ответственности строительно-монтажных рисков.

Основная проблема страховщиков, по мнению докладчика семинара - управленческого консультанта, ведущего "Управленческой Интернет-школы. Владивосток", доктора технических наук Александра ЕРМАЧЕНКО, заключается в том, что страховые компании не хотят в необходимом объеме заниматься подробным анализом строительно-монтажных рисков и контролем хода работ застройщика. Однако дальневосточные страховщики с этим категорически не согласны.

"Почему-то строители полагают, что страховщики ничего не смыслят в технических нюансах, составляющих страхование СМР, но это глубочайшее заблуждение, - комментирует генеральный директор "Тихоокеанской страховой компании" Людмила ВАСЮКОВА. - Мы не первый год работаем на рынке с этим видом страхования и привлекаем специалистов, поскольку очень в этом заинтересованы - за свою некомпетентность мы отвечаем выплатами".

Словом, на семинаре между участниками и представителем технического сообщества разгорелась жаркая дискуссия, из которой стало ясно, что вопросов у страховщиков сегодня возникает значительно больше, чем на них могут ответить и строители, и власти.

Так, например, неясно, как будет реализовываться вступивший в силу в июле этого года Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 148 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", обязывающий строителей саморегулируемых организаций страховать строительно-монтажные работы и ответственность застройщиков.

Еще более непонятно, как будут применять Федеральный закон "О внесении изменений в ст. 17 и ст. 18 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" по вопросам лицензирования строительной деятельности". Напомним, после отмены лицензирования строительной деятельности в сфере проектирования, строительства и проведения инженерных изысканий зданий и сооружений вводится механизм саморегулирования в строительной отрасли, которая должна наряду со страхованием заменить лицензирование. Между тем, по мнению Людмилы Васюковой, абсолютно очевидно, что страховщики никогда не заменят функции контролирующих органов.

"Говоря же о строительных объектах саммита, настораживает не только недостающий контроль качества проектирования, строительных работ и т.д., но и профессиональная подготовка строителей", - отмечает заместитель директора Владивостокского филиала страховой компании "МАКС" Ольга ГУРУЛЕВА. Поскольку свои квалифицированные специалисты не покроют необходимые трудовые ресурсы, будут привлекать рабочих из ближнего и дальнего зарубежья. В квалификации же гастарбайтеров сегодня сомневаются многие. Для страховщика это будет большой проблемой на стадии урегулирования убытков. В целом же в российской практике страхования в принципе не существует четких понятий: что конкретно должно быть застраховано в рамках полиса СМР и от каких рисков, отсутствуют унифицированные понятия.

Что касается итогов семинара, то, по мнению членов ДВСС, мероприятие было весьма полезным, поскольку показало обеим сторонам, какие проблемы предстоит еще преодолеть.