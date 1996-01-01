Товары Made in China вынужденно дешевеют

Глобальный финансовый кризис и, как следствие, падение цен на сырье привели к снижению цен на китайские товары, что, однако, не повлияло на решение многих европейских и американских компаний, отказывающихся от закупки продукции в Китае. В связи с этим, по мнению ряда экспертов, китайские производители все чаще обращаются в сторону российского рынка, где продукция из Поднебесной по-прежнему пользуется большим спросом.

По данным Национального Статистического Бюро КНР, за последние полтора месяца значительно упали цены на сырье в секторе цветных металлов: алюминий (на 7,5%), медь (на 16,9%), свинец (на 22,7%) и цинк (на 39,7%). Снизились цены и на некоторые виды сырья для химической промышленности, так, к примеру полистирол подешевел на 6%, а териленовая нить - на 8,4%.

Резкое падение цен на сырьё поставило китайских производителей в чрезвычайно затруднительное положение: на складах скопилось большое количество продукции, произведенной из приобретенного ранее по высокой цене сырья. Российские же компании, пристально следящие за колебаниями цен на сырьевом рынке, отказываются покупать товар по прежней высокой цене, стоимость которого на текущий момент объективно упала на 25-45%. Таким образом, китайские компании вынуждены снижать цены, чтобы продать произведенные ранее товары и получить свободные средства для приобретения, подешевевшего сырья для производства новой продукции. Многие предприятия уже находятся на грани банкротства.