Рост цен на продовольствие призвана сдержать новая программа

С 2009 г. в Приморском крае начнет действовать программа "Развитие конкуренции на продовольственном рынке". Новый документ был разработан по рекомендации Минэкономразвития и направлен на обуздание роста цен на продовольствие через усиление конкуренции на рынке.

Программа рассчитана на три года. Она предполагает обеспечение постоянного мониторинга цен на всех стадиях производства и реализации продукции, а также ряд мер, направленных на улучшение регулирования торговли. В частности, к 2011 г. в крае планируется увеличить количество рынков до 31, повысить обеспеченность торговыми площадями на 10%, обеспечить темпы роста оборота розничной торговли продовольственными товарами на 118% и снизить долю импорта продовольствия в рознице до 70%. В целом программа рассчитана на поддержку местного производства и насыщения рынка качественными продуктами питания.

Отметим, что в этом году сельхозпредприятиями края было введено в эксплуатацию 47 тыс. га. залежных земель. Это на 14 тыс. гектаров больше, чем предусмотрено на 2008 г. краевой программой развития сельского хозяйства.

Программа, принятая весной нынешнего года, предполагает введение в практику компенсации предприятиям части затрат на восстановление залежных земель из средств краевого бюджета. На эти цели только в этом году запланировано 99 млн руб. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, уже составлена структура посевных площадей на следующий год. Вновь введенные земли позволяют увеличить площадь посевов сои на 25 тыс. га, кукурузы на 10 тыс. и пшеницы - на 5 тыс. гектаров.