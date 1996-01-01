На пересечении улиц Карла Маркса и Большой в Хабаровске открылся новый торгово-развлекательный центр "Большая медведица"

Сегодня это самый крупный в Хабаровске комплекс, его площадь составляет 28 тыс. квадратных метров. Через дорогу расположилась двухуровневая парковка почти на 400 автомобилей. Она соединена с "Большой медведицей" подземным переходом. На пяти этажах центра расположились супермаркет, бутики, фирменные магазины, кафе, боулинг и кинокомплекс с четырьмя компактными кинозалами. В "Большой медведице" есть и единственный в Хабаровске каток с искусственным льдом.

Начальная стоимость проекта составляла 1 млрд 200 млн рублей, но благодаря использованию инновационных технологий при строительстве эту цифру удалось снизить более чем на 200 млн. Новые технологии позволят снизить и затраты по содержанию здания. В центре используются современные системы отопления и вентиляции.

Центр "Большая медведица" создан совместными усилиями администрации города и инвесторов. Большую часть расходов взял на себя частный капитал, средства города были вложены только в развлекательную часть комплекса. По словам мэра Хабаровска Александра СОКОЛОВА, "Большая медведица" должна окупить себя за 4 года. Этому будет способствовать удачное место расположения - рядом транспортный узел, много маршрутов общественного транспорта, а район является густонаселённым.

Мэр подчеркнул, что с открытием этого торгово-развлекательного комплекса расширяется география делового центра Хабаровска. Деловая и торговая активность постепенно перемещается из исторического части города в район улицы Большой и проспекта имени 60-летия Октября.