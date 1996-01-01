"Северный завоз" зашкалил за миллиард

План завоза грузов в северные районы Хабаровского края выполнен полностью, отчитались 28 ноября руководители краевого штаба по организации "северного завоза" на последнем в этом году заседании. В навигацию 2008 года в районы края поступили все необходимые грузы, но бюджету это обошлось дороже. "Планировалось, что стоимость работ по закупке и завозу грузов обойдется в 800 млн рублей, однако из-за роста цен на топливо и других факторов на эти цели было потрачено 1,2 млрд рублей", - отметил министр финансов края Александр КАЦУБА.