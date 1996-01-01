Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровские строители и проектировщики помогают приморским коллегам готовиться к саммиту АТЭС-2012
На объектах АТЭС во Владивостоке задействованы три компании из Хабаровска: ОАО "Дальмостострой" построит чуть меньше половины моста через бухту Золотой Рог, ОАО "ГипродорНИИ" стало генеральным подрядчиком разработки проекта скоростной трассы от поселка Новый до Владивостока, а ГПИ "Дальаэропроект" создает проект реконструкции аэропорта "Владивосток".
Как рассказал Дальневосточной деловой газете "ЗР" ведущий инженер ОАО "Дальмостострой" Анатолий АЛЕКСЕЕВ, победу в открытом конкурсе на субподрядные работы по строительству моста через Золотой Рог во Владивостоке компания одержала 15 августа текущего года. Возведение фундамента опоры началось сразу и будет завершено в феврале, после чего возьмутся за строительство железобетонной конструкции опоры и затем пролетов моста до стыка.
ДосьеОАО "Дальмостострой" выступает субподрядчиком на возведении моста через бухту - его доля около 40%. Генеральным подрядчиком объекта, возводящим часть моста в центре Владивостока, является ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (Приморский край). Генподрядчик ведет работы со стороны фуникулера, хабаровчане - с южного берега, на мысе Чуркина (территория Первомайского судоремонтного завода).
По словам Анатолия Алексеева, мостов подобной конструкции в российской инженерной практике еще не было. Наибольшим опытом в этом направлении обладают специалисты в Японии и Гонконге. В настоящее время руководство ОАО "Дальмостострой" занимается поиском поставщиков вант (сверхпрочные тросы, на которых будут держаться пролеты моста).
К двум другим объектам саммита АТЭС-2012 хабаровчане приложат свою руку в качестве проектировщиков. Так, хабаровский филиал ОАО "ГипродорНИИ" 19 августа выиграл открытые торги на разработку проектно-сметной документации скоростной автомобильной трассы "Поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка". Стартовая цена на торгах составляла 1 200 млн рублей. Конечная сумма договора сторонами не разглашается.
По словам директора хабаровского филиала "ГипродорНИИ" Сергея РЫЖЕНКО, по проекту выполнено уже более четверти всех запланированных работ.
Для ускорения темпов проектирования часть работ была передана субподрядчикам, а сама трасса разделена на четыре участка. Первый из них, от поселка Новый до полуострова Де-Фриз, хабаровский филиал "ГипродорНИИ" разрабатывает самостоятельно, следующий участок, от полуострова до Седанки, выполняет субподрядчик - омское ОАО "НПО "Мостовик". Еще два участка - от Седанки до северной границы Владивостока и конечный участок до бухты Патрокл - выполняют барнаульский и уральский филиалы ОАО "ГипродорНИИ" (соответственно).
Проекты двух последних участков планируются к сдаче в марте 2009 года, а хабаровские и омские проектировщики завершат работу в августе. По словам Сергея Рыженко, с наибольшими трудностями сталкиваются проектировщики из Барнаула. На доставшемся им участке, возможно, понадобится вносить в проект тоннель протяженностью до 3 км.
А вот участие третьего хабаровского предприятия в "АТЭСном буме" пока окончательно не определено. Государственный проектно-изыскательный институт (ГПИ) "Дальаэропроект" победил в конкурсе на разработку проекта реконструкции аэропорта "Владивосток" в конце октября. По словам пресс-секретаря ГПИ "Дальаэропроект" Елены ЧЕРНИКОВОЙ, в конце ноября делегация "Дальаэропроекта" представляла предварительные результаты своей работы в Минтрансе РФ, а уже в первой декаде декабря проект предстанет перед Главгосэкспертизой, которая может принять либо отклонить предложенный хабаровчанами вариант модернизации аэропорта. До получения окончательного решения сообщать подробности проектировщики отказались.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса