Кризис взял "Зеленый угол" за горло

Курс доллара растет, иномарки дорожают. Сегодня "Зеленый угол" затаился в ожидании дальнейшего развития событий. Автодилеры уже не спешат привозить очередную партию свежих иномарок, стараясь любыми способами сбыть приобретенные машины. Пусть даже себе "в минус". Так, на всякий случай, эти люди вспоминают свои прежние профессии: кто-то хранит диплом юриста, другой - работал поваром... Может и придется, как в 98-м, продать последнее и начинать жизнь с нуля?

На хлеб с маслом хватает. И только!

На сопках раскинулись площадки с десятками тысяч машин, блестящих в лучах солнца. Среди автомобильных полей расположились закусочные и торговые павильоны, мастерские, нотариальные и страховые конторы. Вот он "Зеленый угол"! Или просто Зеленка, как называют в народе известный авторынок. Сюда со всех концов страны стекался народ за легковушками и внедорожниками, запчастями и просто автомобильными аксессуарами. Зеленка кормила тысячи семей, начиная с бабушек, торгующих пирожками, и заканчивая предприятиями шиномонтажа и автосервиса. Так было до нынешнего октября.

Сейчас автопродавцы меланхолично прохаживаются мимо стройных рядов автомобилей в ожидании редких покупателей. А не дождавшись, отправляются в ближайшее кафе - погреться. Разговоры здесь вокруг одной темы - продажи, и без того низкие к зиме, практически остановились.

- Если два месяца назад подержанная машина, к примеру, за $10 тысяч, стоила 235 тыс. руб., то сейчас, когда курс американской валюты вырос, ее цена поднялась примерно на 50 тыс. руб., - поделился наболевшим один из дилеров Дмитрий. - Те, кто копил на машину в рублях, отдают значительно больше просто потому, что доллар стал дороже. К тому же в связи с кризисом цены на подержанные автомобили выросли и в Японии. В результате многие отказываются от таких покупок. Решают переждать некоторое время. Чтобы привлечь покупателя, мы продаем машины по себестоимости ниже, себе в минус, лишь бы вернуть свои деньги и купить на них доллары. Вот и получается замкнутый круг. И заработка совершенно нет.

Дмитрий влился в автобизнес десять лет назад. В то время он, профессиональный повар, ходил в моря и даже некоторое время работал в ресторанах города. Новым делом предложил заняться товарищ. Вместе они стали возить японские иномарки для покупателей со всех концов России. Готовил теперь Дима только для своих домашних - баловал жену и детишек. В этом бизнесе он чувствовал себя как рыба в воде. Поэтому и не побоялся взять солидный кредит на реализацию новых автомобилей. Но тут грянул кризис... Если раньше к автоторговцу почти круглый год приезжали перекупщики из Сибири и центральной России, то сейчас практически никого нет. Эти люди обычно покупали машины под ссуды, которые нынче в банках не получишь. Кризис обрезал все пути.

- Мои и без того низкие доходы идут на погашение кредита, - сокрушается Дмитрий. - В общем, хватает только на хлеб с маслом! И если в течение месяца доллар продолжит расти, придется свернуть свой бизнес. И так поступят все автодилеры на Зеленке. Я пока не паникую, знаю, что по своей специальности всегда смогу трудоустроиться и обеспечить семью.

Получить рубли и забыть об автомобилях

Некоторые дилеры идут на солидные уступки, лишь бы поскорее сбыть японские иномарки и вернуть хотя бы часть той суммы, которая была затрачена на их приобретение. Автодилер Марина АНИКИНА, проработав 15 лет на Зеленке, любые иномарки продавала очень быстро, опровергая мнение о том, что у мужчин-дилеров продажи намного выше, чем у женщин. Но в нынешнем месяце, как и у большинства торговцев, на ее площадке ни одного клиента. Спасают бизневумен пока только доходы от небольшого агентства недвижимости. Но финансовый кризис медленно поглощает и эту сферу.

- Я еще выживаю. Тогда как люди, которые занимаются исключительно автомобильным бизнесом, бедствуют, - рассказывает Марина Аникина, отогреваясь в теплом салоне авто. - С другой стороны, третью неделю торгую себе в убыток. Скидываю до $2000, чтобы продать машины. Становится труднее оплачивать аренду на площадке - за каждую машину в сутки уходит 170 руб. Мечтаю об одном: свои деньги выцарапать и забыть на время об автомобильном бизнесе. Скорее всего, мне вообще придется заниматься каким-то другим делом.

"Зеленка" кормит всех

Приходят работать на "Зеленый угол" люди с непростой судьбой, прошедшие свою школу жизни. Многие из них сейчас невольно вспоминают свои прежние профессиональные навыки. Николай, бойко продающий белую Carina подошедшему покупателю, кстати, первому за день, долгое время работал следователем. Но, отчаявшись выживать на копеечную зарплату, парень по совету знакомых подался в автоторговлю. Сейчас Николай достал свой красный диплом юриста, - ведь возможно, что в очередной раз придется кардинально поменять судьбу.

Но есть на Зеленке и те, кому придется довольно сложно. Большинство продавцов на "Углу" - это военные пенсионеры, которым податься больше особо некуда, а тут еще и армия заявила о громадных сокращениях. Дядя Саша, личность на Зеленке довольно известная, торгует здесь японскими бэушными автомагнитолами. После службы в войсках связи, радиотехник впервые в 2003 г. ощутил все отчаяние безработного. К небольшой пенсии, назначенной государством, приходилось искать дополнительный заработок. В маленьком киоске с японской аппаратурой он практически работал по специальности. Но сейчас эта торговля доходы приносить перестала. Сам Александр на кризис смотрит философски: "В 98-ом мы дефолт пережили, значит, и сейчас выплывем. А если что, у меня ведь пенсия!".

Есть на Зеленке даже свои артисты. Иван унаследовал от родителей сильный голос, получил музыкальное образование, в армии был одним из лучших в военном хоре. Какое-то время пел в ночных клубах города. Теперь же он, торгуя подержанными авто, лишь изредка по праздникам вспоминает былое - под рюмочку, прекрасным баритоном для своих "зеленкинских".

Чай, кофе, пирожки?

Проблемы автодилеров влекут за собой денежные потери среди многочисленных кафе и закусочных Зеленки, которые сегодня с трудом концы с концами сводят. Жизнь в них в основном поддерживалась постоянным потоком клиентов из разных городов. Гости из Новосибирска и Иркутска, Красноярка или Перми целые дни проводили на Зеленке, а иные и по две недели выбирали автомобили. Люди заходили на огонек - пообедать или отметить долгожданную покупку. Сейчас сюда заглядывают только местные продавцы, перехватить бутерброд с кофе. С этих клиентов большой прибыли ждать не приходится. Автоматически во многих закусочных поднялись цены.

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Осенью появилась и еще одна проблема у крупнейшего авторынка. Впрочем, она сегодня общая для всех предприятий, торгующих импортными автомобилями. Не способствует активным продажам нестабильность законодательства, имеющего отношение к автолюбителям. Не успели ввести заградительные пошлины на ввоз автомобилей-конструкторов, как в Государственной думе начали обсуждать новый законопроект. Теперь депутаты собираются запретить ввоз в страну автомобилей, в том числе и подержанных, которые не соответствуют национальным нормам безопасности. Скорее всего, в законе будет прописан запрет и на эксплуатацию автомобилей с правым рулем, угрожающих безопасности дорожного движения. Обитатели "Зеленого угла" о грядущих реформах наслышаны и считают этот законопроект провальным. По мнению автодилера Марины Аникиной, такие нововведения приведут к тому, что Владивосток покинут многие из его жителей:

- Ведь в нашем городе хорошо зарабатывать можно, только если ходить в моря или привозить на продажу автомобили. Эта ситуация совместно с кризисом ударит по многим сферам, связанным с автоторговлей. Уже сейчас стоят без работы и сокращают сотрудников автосервисы и мастерские, терпят убытки фирмы, занимающиеся таможенным оформлением машин, на железной дороге и в судоходных компаниях.

В еще большей степени всколыхнула Зеленку, да и весь автомобильный Владивосток, информация о том, что японские производители всерьез рассматривают вариант запретить свободный ввоз в Россию автомобилей и запчастей. Уже сейчас автодилеры на "Зеленом углу" пытаются перестроить свой бизнес, переключившись с "японцев" на леворульные корейские машины. Такие автомобили востребованы на западе, в Москве и северной столице. Вполне вероятно, что с принятием нового законопроекта по улицам краевого центра станут ездить именно такие машины.

- Конечно же, качество корейских автомобилей оставляет желать лучшего, по сравнению с японскими, - рассказал один из дилеров Виктор, бывший подполковник в отставке. - Прежде чем выставить "корейца" на рынке, нужно его перекрасить да и под капотом тщательно проверить. Но это все же лучше, чем российская "Лада" или "Жигули". Машины отечественной сборки даже на самых лучших дорогах не выдерживают никаких тестов.

Подобным образом поступают и многие владивостокские компании среднего звена, занимающиеся поиском и приобретением автомобилей из Юго-Восточной Азии. Если раньше поставки велись с аукционов Японии, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура, то теперь действует только "корейское" направление. Работать с японскими иномарками многие боятся, а перевозка машины из Тайваня и Сингапура обходится нынче дилерам в копеечку. Но и на "корейцах" в связи с кризисом особенно заработать не удается: поступающие заявки сократились в десятки раз, вынуждая компании снижать цены практически до уровня подарочных.

Выстоит ли дальневосточный авторынок, переживший бесчисленное количество перемен на экономическом фронте? Скорее всего, да. Но в этих непростых условиях останутся только сильнейшие и те, кто сумеет найти свой путь на извилистых тропах отечественного автобизнеса.