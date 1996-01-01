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Шиномонтаж стал накладнее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Расценки на услуги мастерских по обслуживанию и ремонту колес накануне сезона выросли. Большинство владельцев объясняют это повышением тарифов на коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, водоотвод), ростом накладных расходов (балансировочные грузы, специальные "грибы") и инфляцией.

А вот сервис остался на прежнем невысоком уровне. В среднем по Владивостоку и крупным приморским городам услуги шинных мастерских по сравнению с весенним переходом выросли на 10-15% для легковых автомобилей и на 20-30% для джипов. Теперь перейти на зимнюю резину, в зависимости от размера колёс, обойдётся от 600 руб. и до 1,5 тыс.

Однако на заработной плате работников шиномантажных мастерских это практически не сказалось. Следует сказать, что почасовая оплата, как это принято в Москве, где на все про все есть "норма-час", у нас не прижилась. Были робкие попытки, но они сошли на нет по объективным причинам.

"Машин в городе очень много, но и центров шиномонтажа ничуть не меньше. Они на каждом углу, - говорит Алексей, сотрудник одного из таких сервисов, - поэтому особых очередей я никогда не видел. Конечно, сейчас машины подъезжают менять резину одна за другой, но смысла переводить всё производство на повременное нет. Во Владивостоке никто ждать своей очереди на шиномонтаж не будет, а просто развернётся и поедет в соседний центр. Благо их понатыкано по всему городу - только рядом с нами работают две фирмы".

Отсюда вытекает вопрос и о зарплате. Как известно, она сдельная и составляет около 60% от выручки. Сколько же колёс в месяц нужно поменять, чтобы получить достойную сумму, при условии, что стоимость замены одного не превышает 150 руб., а на обслуживание одной машины кидаются сразу от 2 до 4 человек, в зависимости от размеров сервиса?

Проблема ещё и в активности самой клиентуры. Если осенью и весной такой вопрос не стоит, то что делать в остальное время, когда в шиномонтаж приводит лишь пробитое колесо? А на фоне общей нехватки рабочих кадров владельцам различных пит-стопов приходится выбирать альтернативную трудовую силу. Ни для кого уже не секрет, что места наших ремонтных рабочих в автосервисах занимают приезжие из Узбекистана и Таджикистана.

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