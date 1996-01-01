Туристам выгоден кризис, разоряющий мелких туроператоров

В ближайшее время негативные явления в экономике приведут к укрупнению туристического рынка. При этом выживут только самые эффективные и стабильные туроператоры, что выгодно туристам, передает ИА Regnum со ссылкой на генерального директора РОО "Клуб защиты прав туристов" Романа БОБЫЛЕВА.

"В условиях кризиса выиграют туристы и потеряют туроператоры", - добавляет эксперт. В скором времени ожидается массовое закрытие мелких туристических компаний. Однако Бобылев уверен в том, что такое разорение является благом и государство не должно вмешиваться в процесс.

Наибольшие проблемы у туристических фирм, вызванные мировым финансовым кризисом, возникнут уже в 2009 году, заявляет представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ в Нижегородской области Сергей МАЛОВ.

При этом резкого скачка цен на путевки не произойдет, однако они неуклонно будут дорожать. "Время и рынок все расставят по своим местам, - говорит Малов. - Стоимость путевок будет увеличиваться, и к этому есть всякие объективные причины". Между тем, поднимая цены на свои услуги, компании рискуют лишиться клиентов как раз в тот момент, когда спрос и так падает. "Если стоимость путевок на какие-то направления начнет резко расти, эти направления окажутся под угрозой закрытия", - добавляет представитель МИД.

Малов уверен, что самым сложным для туристических компаний будет сезон 2009 года. Он предрекает значительное сокращение поездок россиян за рубеж. Однако "полного и фатального" отказа граждан от путешествий не предвидится. "Отдыхать будут меньше, но будут", - подытожил дипломат.

Рынок "усохнет" втрое и оздоровится

По мнению представителя МИД РФ, в условиях кризиса резко сократится количество туристических компаний, которых станет в три раза меньше. "Но это, возможно, будет даже лучше, - успокаивает Малов. - Компании станут крупнее, качественнее. Из-за того, что выживут сильнейшие, произойдет оздоровление туристического рынка".

При этом в отдельных сферах рынка кризис отразится по-разному. В большей степени в зоне риска оказались те, кто закупают блоки и организуют чартерные рейсы, свидетельствует президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комиссии по туризму, индустрии гостеприимства и развлечений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей ШПИЛЬКО.

Также сильный удар пришелся по тем, кто специализируется на корпоративных клиентах.

Самой большой проблемой Шпилько назвал проблемы с платежами клиентов, которые не проходят через банки. Кроме того, угрозу для туристического бизнеса он видит в планах повышения финансовой ответственности туроператоров с 10 млн рублей до 100 млн рублей. Этот законопроект уже получил отрицательное заключение Общественной палаты РФ.

Пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина ТЮРИНА добавила, что сейчас в туристических компаниях идут сокращения, но, по ее мнению, компании избавляются от балласта. Идет сокращение офисных помещений, арендуемых турфирмами. Точки продаж компаний закрываются как в Москве, так и в регионах.

В условиях кризиса идет повышение эффективности работы туроператоров, оптимизируется их деятельность, полагает заместитель генерального директора по продажам ООО "Капитал-тур" Алевтина ФИЛОСОФОВА. По словам эксперта, кризис уже снял порядка 30% спроса, поскольку люди в условиях кризиса боятся тратить деньги на поездки. Вместе с тем сейчас может произойти "диверсификация рынка" за счет увеличения доли предложений индивидуальных туров.

Путевки дешевеют, но с кризисом это не связано

Иногда компании снижают цены на путевки по мере приближения даты поездки, но не ниже определенного уровня, чтобы не дискредитировать продукт. Философова также напомнила, что после кризиса 1998 года туроператоры стали более осторожны в планировании, не делят рынок и не строят амбициозных планов, за которыми стоят низкие цены на путевки.

По данным эксперта, в Европе из-за кризиса приток туристов с лета 2008 года снизился на 10%, а в России, напротив, вырос на 13%.

Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сообщила о том, что ряд туристических компаний проводит ежегодные акции по снижению стоимости путевок перед новым годом. Так, скидки на поездки в Египет составили 49%, по другим направлениям - 20-30%. При поездках в Болгарию компании предлагают бесплатные визы. Но все эти скидки вводятся вне зависимости от кризиса.

Тюрина сообщила, что спрос на туристические путевки снизился в целом на 10-40%. Наблюдается отсутствие "глубины продаж", люди покупают путевки практически в последний момент. Это не дает возможности прогнозировать изменение спроса.

Вместе с тем организаторы автобусных туров не испытывают спада спроса. Спрос на горнолыжные туры упал с 2007 года на 10-20%, причем поездки в Европу, в Альпы продаются лучше, чем на дальние направления - Бали, Таиланд, Мальдивы. Отмечается сокращение спроса на поездки в Израиль. Экскурсии по Европе продаются хорошо, но люди покупают путевки в последний момент. Спрос на чартерные поезда на Скандинавию вырос в 3-4 раза, что связано с перебоями в авиаперевозках, пояснила Тюрина.

Примечательно, что ряд крупных некоммерческих организаций учреждают партнерство с тремя крупными туроператорами для организации дешевых, так называемых "социальных" путевок, добавляет исполнительный директор Национального гражданского совета по международным делам и председатель правления РОО "Клуб защиты прав туриста" Дмитрий ДАВЫДЕНКО.