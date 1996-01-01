Приморская реклама достойно встретит cаммит АТЭС 2012

Объявленный в августе конкурс рекламных идей и проектов вызвал живой интерес не только у профессиональных участников рекламной индустрии Приморского края, но и у начинающих дизайнеров. За три месяца, а именно столько продолжается конкурс, участники из Владивостока, Находки, Большого Камня, Уссурийска, Спасска-Дальнего и Советской Гавани Хабаровского края представили для оценки жюри более шестидесяти рекламных проектов.

Победители конкурса получат сертификаты на бесплатное обучение в Москве работе с материалами ЗМ и денежные премии от официального спонсора конкурса "Дальневосточного банка" - лидера по оказанию банковских услуг на Дальнем Востоке.

Вот что сообщила представитель жюри конкурса Ольга Сергеевна МОЛОКОВА, вице-президент ОАО "Дальневосточный банк":

- Сегодня Приморский край переживает существенные перемены в социальной и экономической жизни. Благодаря решениям Президента и Правительства РФ в Приморье дан старт большому проекту 2012 года, реализация которого позволит стать нашему региону экономическим и культурным форпостом России в странах АТР. Необходимость этих перемен в нашем регионе назрела уже давно, но, как это часто бывает, за большими проектами мы не замечаем повседневных вещей, которые нас окружают день за днем. Прежде всего, это касается внешнего облика и архитектуры наших городов. Обратите внимание, как изменился за последнее время исторический центр Владивостока, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Те уникальные здания города - исторические памятники, наше культурное наследие, теперь выступают в качестве носителей и опор рекламных конструкций. Уникальный ландшафт краевого центра, совсем недавно открывавший жителям восхитительный вид на море, теперь же весь загромождён рекламными перетяжками и щитами. Колоссальное количество рекламных конструкций во всех мыслимых и немыслимых местах - это отдельный вопрос, но вы посмотрите на содержание поверхностей, на картинки, которыми жителей и гостей города буквально окружили со всех сторон. Это электроприборы, кошмарные человечки, какие-то совершенно непонятные символы и, к сожалению, так мало эстетичного и действительно оригинального дизайна и креативных идей. Поэтому, узнав о том, что в нашем крае проводится конкурс творческих идей и рекламных проектов и понимая всю важность этого мероприятия для нашего региона, мы решили поддержать это, безусловно, нужное и очень социально значимое дело.

Мы убеждены, что конкурс "Что такое хорошо в наружной рекламе, интерьерах и экстерьерах" - важная культурная составляющая грандиозного проекта развития Дальневосточного региона и Приморского края - сможет изменить жизнь дальневосточников к лучшему".

В настоящее время приём конкурсных работ завершен, сейчас жюри приступило к оценке представленных проектов. Отдельного внимания удостоится победитель в номинации "зрительские симпатии". Организаторы конкурса призывают всех желающих присоединиться к обсуждению работ конкурсантов в сети Интернет на сайте одного из организаторов конкурса, группы компаний "Континент" по адресу: www.kontinent.info.

Информационные партнёры конкурса: Издательская компания "Золотой Рог", РИА Prima Media, газета "Ежедневные новости", радио "Ретро FM", телекомпания "Рен-ТВ", газета "Владивосток".