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В Светлой запустили завод по производству пиломатериалов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Лесопромышленная компания ОАО "Приморсклеспром" в начале года разработала инвестиционный проект "Развитие территорий Приморского края: строительство лесопильных заводов в п.Светлая Тернейского района, п.Ольга Ольгинского района, строительство завода клееного бруса в с.Чугуевка Чугуевского района Приморского края".

Проект после согласования с администрацией Приморского края на основании Приказа №11 от 3 июля 2008 г. (Москва) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства РФ от 30 июня 2007 года № 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов России.

В связи с вводом в России запретительных пошлин на экспорт круглого леса проектом предусмотрено поэтапное строительство трех промышленных площадок для переработки круглого леса.

Одним из первых этапов было строительство завода по производству пиломатериалов с мощностью переработки 100 тыс.м3 пиловочника в год в филиале "Светлая" ОАО "Приморсклеспром" в пос. Светлая Тернейского района. Запуск завода в Светлой был осложнен отсутствием государственных электросетей на этой отдаленной территории Приморского края. Поэтому для обеспечения завода электроэнергией дополнительно было приобретено три дизельных генератора типа Коmatsu EGS 630 BS-6 мощностью 400 кв каждый стоимостью 300 тыс. долл. США.

Всего инвестиционным проектом предусмотрено капитальных вложений порядка 309,8 млн руб., в том числе строительство завода в п.Светлая обойдется в 123 млн руб. Пока все строительство ведется за счет собственных средств ОАО "Приморсклеспром" и заемных средств банка. Мы объявили конкурс на вхождение в проект серьезных инвесторов и ждем их предложений.

15 ноября 2008 года произведен официальный запуск завода, оснащенного новым японским оборудованием. На заводе работают местные жители п.Светлая, обученные в Японии, Малайзии. Многие из них прошли стажировку на подобном заводе на Сахалине.

В таежном отдаленном районе, где толком нет даже сообщения с Большой землей, загорелся яркий свет, задымились котлы, питающиеся отходами производства, заработал автономный завод, выпустивший первую партию пиломатериала отличного качества, предназначенного как для экспорта, так и для продажи на внутреннем рынке. Первая партия такого пиломатериала будет доставлена пароходом в Ольгу уже 22 ноября 2008 года. Потенциальные клиенты смогут ознакомиться с ним на предприятии ОАО "Ольгалес", где он будет выгружен и разложен по сортам, сечениям и породам (ель, лиственница).

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