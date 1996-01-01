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Рынок жилья в Китае: что происходит?
Десятки владельцев квартир из комплекса Фули Таоян в пекинском районе Хайдян начали предъявлять претензии девелоперу с мая, когда цены на вновь продающиеся апартаменты в первый раз были снижены более чем на 10%. Сейчас цена опустилась до 9000 юаней (1300 долларов) за квадратный метр, тогда как в феврале она составляла 15 000 юаней. Некоторые жильцы потребовали компенсировать им разницу. Некоторые предложили девелоперу выкупить их квартиры обратно, обвиняя компанию в преднамеренном сокрытии своих планов по предстоящему снижению цен.
Аналогичная проблема стоит и перед огромным числом риелторских компаний по всему Китаю. Китайская пресса пишет о том, что в сентябре около 100 владельцев квартир в городе Ханчжоу на востоке страны взяли штурмом офис крупной девелоперской компании Vanke, требуя компенсации в счет упавшей цены на жилье. В марте одна компания в городе Шэньчжэнь на юге Китая вызвала переполох, когда после снижения цен на 20% выплатила разницу примерно 25 покупателям, которые приобрели у нее жилье по старой цене. Другие компании сопротивляются выплате компенсации деньгами, но, пытаясь успокоить владельцев квартир, предлагают им скидки на оплату услуг по содержанию жилья.
Официальная пресса не одобряет позицию владельцев квартир. Укрощение цен на рынке жилья долгие годы было одной из целей центрального правительства. Но, несмотря на это, муниципальные власти многих городов глубоко обеспокоены снижением цен - деятельность, связанная с жилой недвижимостью, является источником значительной части налоговых доходов муниципалитетов и... сильно способствует наполнению карманов рядовых чиновников.
Владельцы недвижимости - представители среднего класса, живущие на севере Пекина, в гневе. Девелопер урезал цены на квартиры, которые сейчас выставляются на продажу. Китайский рынок жилья, которого десять лет назад практически не существовало, переживает первое крупное падение после многих лет бума. Те, кто купил жилье раньше, теперь хотят, чтобы им вернули деньги, пишет "Экономист".
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