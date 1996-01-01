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Государство окажет материальную поддержку и строительному комплексу, и россиянам
Государство пошло на беспрецедентный шаг: в ближайшие дни регионам будет выделено 33 млрд руб. на покупку жилья военнослужащим-отставникам и военным, увольняемым в ближайшее время.
Одновременно 50 млрд. из неиспользованных Фондом содействия реформированию ЖКХ средств уйдет в регионы для покупки квартир очередникам, проживающим в ветхом жилье. В связи с чем было принято такое решение, рассказал депутат Госдумы России, член Комитета по делам Федерации и региональной политике Антон БЕЛЯКОВ.- Антон Владимирович, первоначально в вашем заявлении речь шла о 33 млрд рублей? - 33 млрд предполагается потратить только на жилье для военнослужащих. Как известно, согласно законодательству РФ, военные, выходящие в отставку по выслуге лет или по болезни, должны быть в обязательном порядке обеспечены жильем. Однако в течение десятилетий закон нарушался, и многие пенсионеры Минобороны оставались практически у разбитого корыта. В то же время сегодня в регионах не в самом лучшем положении находится строительный комплекс - многие построенные дома фактически стоят наполовину пустыми, поскольку покупательский спрос не поспевает за ценами. А отдавать жилье по более низкой цене фирмы не спешат, поскольку им надо отдавать кредиты, взятые на строительство. - Так кому в первую очередь помогает государство: военнослужащим или строительному бизнесу? - Думаю, вопрос сформулирован не совсем корректно: государство отдает положенное и военным и помогает не столько бизнесу, сколько строительному комплексу в регионах. Ведь каждая строительная фирма - это десятки рабочих, инженеров и их семей. - Сколько же квартир получат военнослужащие и в чем отличие госзакупки жилья от по сути прогоревшей программы приобретения жилья по сертификатам? - О точном количестве квартир говорить пока рано. Примерно 6 тыс. квартир получат отставники, уже стоящие в региональных очередях. Еще около 11 тыс. квартир получат увольняемые в ближайшее время офицеры. Главная особенность госзакупки квартир - организация в регионах аукционов. Начальная цена квадратного метра будет рассчитана из реальной среднерыночной цены в отдельно взятом регионе.
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