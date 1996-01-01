Финансовая нестабильность уже сказывается на темпах строительства нового жилья. Что будет дальше?

Инвестиционный поток, который подогревал высокий и устойчивый рост ввода жилья в нашей стране с 2002 г., начал давать сбои. Деньги в этой непонятной ситуации начали задерживаться в "кубышках" и метаться в поисках "самосохранения" по всем рыночным "полкам-сегментам" страны и доступного им зарубежья...

За "испуг" придется платить

Ситуация принципиально понятна: цены на рынке недвижимости оказались высоки, и инвестиционная отдача от вложенных в нее средств из-за наметившегося снижения цен оказывается под сомнением, владельцы свободных денег ищут возможность их более эффективного вложения. С другой стороны, часть отечественных инвесторов столкнулась с ослаблением потока "сырьевых" доходов, что не позволяет проявлять им прежнюю "инвестиционную резвость".

Для рынка нового жилья сегодня важно самочувствие инвестора, потому что его строительство в стране на 80 % опирается на его личные деньги и в значительно меньшей степени зависит от бюджетов разного уровня и от кредитов банков, хотя банки и сами часто выступают в роли крупных инвесторов.

Что же касается простого дольщика - мелкого инвестора, зачастую решающего свою жилищную проблему, то и у него наметились серьезные "трудности". Даже простой банковский работник, не обиженный ранее в зарплате и мечтавший о своей просторной квартире в новострое, сегодня начинает получать урезанную зарплату, а то и ждет сокращения. Ему становится не "до жиру". То есть в плане покупки квартира начинает отодвигаться на "второй план". Тем более что отечественная ипотека ушла в "глухую защиту", выставив новый более высокий "ценник" процентной ставки.

Интересно, что реальный покупатель, имеющий сейчас возможность приобрести на рынке новую квартиру за "сегодняшние" деньги, может оказаться, как это не раз уже было на "завтрашнем" рынке со "вчерашними" рублями. То есть, ему будет предлагаться, как говорил комик, не "очень большая лягушка за три", а маленькая "по пять". В интернет-форумах проскальзывают оценки, что новое строительство в ближайшее время сможет нормально идти при курсе доллара к рублю 1:70. Можно предположить, что сегодняшние покупатели и инвесторы завтра могут пожалеть себя за свою сегодняшнюю нерешительность - недвижимость сегодня лучше сохраняет свою ценность, чем деньги.

Доступность нового жилья как в новострое, так и на вторичном рынке сегодня поставлена под сомнение. Правда, государство вроде бы начинает "подставлять плечо", чтобы поддержать новое строительство. Так, на федеральном и региональном уровне власти уже заявили о скупке жилья эконом-класса. Видимо, будут предложены новые "рыночно-административные" схемы и его будущей "раздачи" или "распродажи по сниженным ценам". И вообще на будущее предрекается устойчивое государственно-предпринимательское партнерство в сфере строительства нового жилья, когда государство может стать крупным соинвестором перспективных проектов.

Цены "перегруппировываются"

Судя по рынку новостроя во Владивостоке, он сейчас находится в неплохой форме по сравнению с другими городами, где в некоторых случаях строителям приходится "сбрасывать" жилье перекупщикам с уступкой в 30%. Принципиально этот рынок в основном остался в ценах августа, уступив по отдельным объектам всего 1-3 тысячи рублей за 1 кв. метр или, наоборот, добавив к прежней 1-2 тысячи. Хотя и здесь есть исключения. Например, жилой комплекс "Тринити" вблизи начала моста через бухту Золотой Рог в районе фуникулера за несколько последних месяцев резко подорожал - более чем на 12 тыс. рублей за 1 кв. м. И это еще на начальной стадии строительства. Причина ясна - будущий мост резко поднимает цену примыкающих к нему "пятаков".

С другой стороны, жилье "бизнес-класса" или же с претензией на "премиум", строящееся в центральных районах города, вообще осталось на прежнем ценовом уровне.

Можно отметить, что до Нового года часть строительных компаний дает предновогодние скидки, которые позволяют купить новое жилье или войти в его строительство на правах дольщика с какой-то определенной выгодой. В целом диапазон цен сегодня - примерно от 30 тыс. руб. за 1 кв. метр до 120 тыс. руб.

Скорее всего значительного "проседания" цен по новострою во Владивостоке не произойдет. Поскольку масштабы "атэсовского" строительства не меняются, это гарантирует, что инвестиционная привлекательность города даже в условиях кризиса еще больше возрастет. Вероятно, цены на жилье какое-то время закрепятся в "долларовом эквиваленте", что для местного рынка уже знакомо, и когда денежный станок выдаст нужную для страны деноминированную массу рублей, произойдет корректировка цен и в них.

Надо отметить, что в этом году во Владивостоке намечается самый большой с начала ХХI века ввод жилья - более 400 тыс. кв. метров. И, судя по таблице, на этом рынке появляются новые интересные предложения, которые исходят не только от прежних игроков рынка, но и от новых. Задел растет. Заметно, что застройщики уже хорошо освоили технологию монолитно-каркасного домостроения, и скорость строительства этих домов стала выше. То есть насыщение рынка в ближайшие годы может ускориться.

Застройщики, правда, не скрывают, что им сегодня приходится перестраивать свою работу. Некоторые из объектов даже приостановлены. Но такое бывало не раз и ранее, и особой трагедии в этом нет. Тем более что приостанавливать строительство в зиму - нормальная практика. Морозы и качество строительства снижают, и делают его значительно дороже. А к весне, смотришь, природа оживет, больше станет оптимизма, отступит мировой кризис, и стройка снова наберет обороты.

Однако что по этому поводу думают сами строители?

Временные трудности должны отступить

Горожане заметили, что во Владивостоке кризис уже замедлил темпы строительства почти всех крупных объектов жилищного и коммерческого строительства, которые всегда были на виду. Естественно, начали выстраивать свои догадки - к чему бы это. А причина только одна - мировой кризис "покушается" и на наше приморское домостроение, на наше "комфортное и доступное" будущее...

В этой ситуации сегодня оказалась и Группа компаний "Динас", ведущая строительство нескольких престижных жилых комплексов. Согласившись ответить на вопросы "ЗР", управляющий компанией Сергей НЕДЕЛЬКО отметил, что, несмотря на временную нехватку инвестиционных средств, интересы владельцев будущих квартир и коммерческой недвижимости не пострадают.

В "Динасе" не скрывают, что компания, как и прочие застройщики, еще в конце лета почувствовали на себе нехватку кредитных и инвестиционных средств. У одного из основных московских инвесторов возникли временные задержки с финансированием объектов Группы компаний "Динас". Столичные инвестиционные партнеры холдинга не отказываются от своих обязательств и намерены, преодолев сложности, продолжать инвестирование трех строящихся во Владивостоке жилых комплексов - по ул. Тигровой, 16, Володарского, 1 и Океанскому проспекту, 54а - вплоть до стопроцентной готовности. Однако для того, чтобы консолидировать средства, потребуются некоторое время и усилия. Одновременно руководство компании активизировало работу по привлечению к совместному инвестированию заинтересованных крупных иностранных инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас ведутся интенсивные переговоры. Первые результаты уже есть, и в компании уверены, что заявленные ранее сроки строительства жилых комплексов и офисных зданий во Владивостоке будут выдержаны.

Группа компаний "Динас" на сегодня располагает большим запасом ресурсов, возможностей и активов, чтобы в короткие сроки преодолеть последствия общего кризиса и выполнить в полном объеме все свои ранее взятые обязательства. Как известно, этот застройщик не только возводит жилье, но и еще является собственником и оператором коммерческой недвижимости, в том числе нескольких коммерческих и торговых центров.

Компания, как и другие застройщики, столкнулась с тем, что сбой строительного ритма, вызванный кризисом, вызвал немало слухов. Однако все разговоры о том, что у компании кредитные задолженности, не соответствуют действительности. Последние несколько лет "Динас" практически не пользуется банковскими кредитами при строительстве жилых домов, а находит самые разные инвестиционные источники, не предполагающие фиксированных процентных выплат.

Об устойчивости "Динаса" на рынке Владивостокского новостроя можно судить и по ряду других признаков. Эта группа - одна из трех в Приморском крае компаний, имеющая "московскую" лицензию на строительство зданий свыше 100 метров. Вопреки слухам, никаких новых владельцев у этой компании не появилось и не предполагается. Не смог повлиять на устойчивость в рынке Группы "Динас" и произошедший в прошлом году пожар, повредивший фасад уже сданного жилого комплекса "Атлантис". Как и было обещано, она за свой счет полностью обновила фасад, и теперь дом смотрится даже лучше прежнего.

- В том, что кризис случился в самом конце строительного сезона, есть даже свои плюсы, - считает управляющий Сергей Неделько. - Строительные компании, возводящие в нашем специфическом климате сложные и даже уникальные для региона объекты, а в их числе и "Динас", не ведут монолитное строительство при низких температурах. Для того чтобы выдерживать качество строительства, работы по возведению каркасов строящихся высотных зданий останавливаются до марта. Зимой на стройках проводятся внутренние работы, прокладываются магистральные сети, отрабатываются техусловия, проводится заявочная кампания. Все это позволяет с наступлением плюсовых температур без промедления начинать новый сезон.

Вынужденную паузу в строительстве компания использует для консолидации финансовых ресурсов и инвестиционных средств, чтобы уже в марте опережающими темпами продолжить строительные работы. Тем более что, судя по тенденциям, в начале следующего года цены на строительные материалы и услуги подешевеют. Такое снижение себестоимости строительства в условиях кризиса особенно важно для дальнейшего развития рынка жилья, чтобы обойтись "без потерь".

Справиться с кризисом "Динас" рассчитывает благодаря своему высокому потенциалу, профессионализму кадров, умению выполнять обязательства, несмотря ни на какие обстоятельства, и, конечно, пониманию со стороны владельцев будущих квартир и коммерческой недвижимости. Советуем не поддаваться панике и не делать скоропалительных выводов. Тем более что объективную информацию о всех изменениях в деятельности застройщика и динамике строительства всегда можно получить в офисе компании или же на нашем сайте.

С аналогичными проблемами сегодня сталкиваются и другие приморские застройщики. Но все надеются, что к весне ситуация с мировым кризисом "разрулится", и паниковать и кричать, что "все пропало", сегодня нет никакого смысла. Недвижимость в этих условиях по-прежнему остается практически единственным сравнительно надежным объектом вложений.