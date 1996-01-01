Борьба с эконом-турами ведется не там

Поезд из Суйфэньхэ до Гродеково стал единственным способом, которым могут выехать многочисленные туристы эконом-туров. Однако несмотря на многочисленные заведенные уголовные и административные дела, штрафы, на телевидении и в газетах не уменьшается количество предложений поехать в "Суньку" бесплатно.

Если провоз контрабанды такое же уголовно наказуемое преступление, как и продажа наркотиков, то почему никто не фильтрует рекламную продукцию? Более того, так называемая "полная" путевка подорожала на 40%. И теперь съездить "честным образом" в Суйфэньхэ на два дня и одну ночь стоит уже около 4-5 тыс. руб. Видимо, в помогайках заинтересованы не только китайские предприниматели. Эконом-туры - это целый сектор экономики края, кормятся от которого организации и компании самых разных уровней.