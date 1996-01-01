Дешевые отечественные лекарства скоро уйдут с рынка

"Дальневосточный лечебник" в своих публикациях пропагандирует здоровый образ жизни и делает акцент на профилактику заболеваний не зря. Это только по конституции нас обязаны лечить бесплатно. На деле же, ложась в больницу, несем с собой и таблетки, и ампулы. Потому что полис ОМС покрывает лишь определенный перечень сравнительно дешевых и зачастую устаревших лекарственных средств отечественного производства. Но выпуск дешевых лекарств невыгоден российским фарм-производителям, и скоро по цене они сравняются с импортом.

По данным Центра маркетинговых исследований "Фармэксперт", в 2007 году коммерческий розничный рынок увеличился на 8%. При этом количество проданных упаковок лекарственных средств уменьшилось на 7%, что свидетельствует о смещении потребительских предпочтений в сторону более дорогих, но и более эффективных лекарственных препаратов. По канонам фармэкономики не важно, сколько стоит лекарство, а важно, во сколько обойдется полный курс лечения, обеспечивающий выздоровление. И здесь отечественному производителю зачастую нечего противопоставить высокоэффективному импорту. Спасает ситуацию лишь то парадоксальное обстоятельство, что российский рынок фармпродукции по своим размерам пока еще недостаточно привлекателен для западных компаний. Однако многочисленные признаки роста их интереса к нашему фармрынку уже налицо.

За последние десять лет российская медицина прочно "подсела" на импортные лекарства, а большинство отечественных фармпроизводителей продолжают выпускать устаревшие препараты. Тягаться с новейшими импортными разработками им явно не по силам. Но производство устаревших, хотя и дешевых продуктов, которые под одним и тем же названием штампуются еще множеством предприятий и конкурируют исключительно по цене, - это путь к снижению и без того низкой рентабельности, а в перспективе - к вытеснению с рынка.

Основу российского фармпроизводства составляют дженерики - лекарства, которые вышли из-под патентной защиты (срок патента оригинального препарата - 20 лет), в связи с чем их может воспроизводить любая фармацевтическая компания и доставшиеся в наследство от бывшего СССР лекарства типа анальгина, йода, "зеленки", активированного угля, настоек лекарственных трав и кальцекса, которые вообще никогда не были под патентной защитой.

И хотя дженерики (причем не современные, а 25-30-летней давности) и препараты советских времен составляют значительную долю потребления у населения, их рынок сокращается, и сокращается довольно быстро.

По словам зам. генерального директора КГУП "Приморская краевая аптека" Любови Устиновой, в середине 90-х годов, когда на прилавках наших аптек появилась продукция международных компаний - оригинальные, защищенные патентами препараты и современные дженерики, - в денежном выражении отечественные лекарственные средства и импортные препараты делили рынок примерно пополам. Сегодня доля отечественных препаратов на коммерческом рынке составляет около 23%. Правда, если считать не деньги, а количество упаковок, то позиции российских производителей выглядят солиднее - 67%. Но это, в основном, устаревший, хотя и дешевый продукт, который постепенно вытесняется с рынка.

Сегодня средняя цена импортного препарата в 6 раз выше средней цены отечественного, но в течение ближайших полутора лет этот разрыв может сократиться до минимума в связи с необходимостью реорганизации российского фармпроизводства в соответствии с международными стандартами GMP.

Международный стандарт качества GMP - это унифицированные правила производства лекарственных препаратов, которые производитель обязан выполнять, чтобы выпускать качественную продукцию. По сути, GMP - это совокупность ряда российских ГОСТов и СНиПов. Однако есть в этом перечне и такие требования, которых российские стандарты нe предусматривают. Например, создание "особо чистых цехов" - помещений с особым режимом фильтрации воздуха и входными шлюзами. Такие цеха в России строились для производства кремниевых кристаллов и микросхем. Однако GMP требует расфасовывать в таких цехах таблетки.

В соответствии с решением Росздравнадзора РФ с 1 января 2010 года предприятия, не сертифицированные по стандартам GMP, будут закрыты либо перейдут на производство пищевых биологически активных добавок, которое не требует соответствия международным стандартам. Кстати, в США уже действуют новые правила GMP для БАД, устанавливающие обязательные требования к продукции по эффективности, гарантии качества, соответствия ингредиентов на этикетке и в самом продукте, а также отсутствия в продукции примесей.

По мнению экспертов, перевооружение каждого производства, в зависимости от масштабов, обходится в среднем от 8 до 20 млн долларов. Именно из-за высокой стоимости вопроса предыдущая попытка Росздравнадзора заставить российских фармпроизводителей с 2005 г. перейти на GMP потерпела неудачу. Если не последует очередной отсрочки, велика вероятность, что через полтора года на рынке останутся лишь немногие, наиболее сильные предприятия, которым будет невыгодно производить дешевую продукцию.

А сегодня многие отечественные производители резко сократили число наименований выпускаемых ранее препаратов. К примеру, Владивостокская фармацевтическая фабрика, имея лицензию на производство 121 лекарственного препарата, на данный момент выпускает лишь 40. Основная причина - нехватка субстанций для их производства. Этой же "болезнью" страдает и хабаровский завод "Дальхимфарм".

Субстанции, то есть первооснова любого лекарства, самая перспективная и прибыльная часть производства, уже лет десять как являются прерогативой иностранных компаний. Российские заводы, производившие исходные субстанции, практически все позакрывались, и теперь их основной поставщик - Китай. Но импортные субстанции приходится регистрировать, а на это уходят и время, и деньги.

И ладно, если невыпущенное из-за отсутствия субстанций лекарство имеет аналоги. А ежели его заменить нечем?

В начале нынешнего года завод "Дальхимфарм", единственный в России производитель атропина, приостановил выпуск препарата, чем поставил всю страну в тяжелейшее положение. Без атропина невозможна ни одна операция под общим наркозом: он помогает избежать осложнений, остановки сердца. Причина - закончилась лицензия на работу с китайской субстанцией и с ее продлением возникли сложности...