Сахалинские розы приглянулись японцам

Сахалинская делегация вернулась с международной выставки цветов "IFEX-2008", которая проходила в японском городе Чибо.

К проекту "Развитие цветочных кластеров в Сахалинской области" многие участники выставки выразили активный интерес. Особенно к цветочной продукции, которая будет выращиваться на территории Сахалинской области и поставляться в страны АТР. Были проведены переговоры с японскими оптово-закупочными компаниями, уточнена схема поставок, изучен ценовой диапазон и востребованность цветочной продукции на японском рынке, сообщает пресс-служба областной администрации.