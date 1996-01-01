В Еврейской АО собрали первый урожай риса

В торговую сеть Еврейской АО поступит около 1500 тонн риса, выращенного в местных хозяйствах. Урожайность этой пока еще экзотической для автономии культуры составила в этом году 45-50 центнеров с гектара, а на некоторых участках - до 60. На приамурских землях никакой другой злак не даёт подобной урожайности. Так что рис уже по одному этому обстоятельству становится для региона перспективной сельскохозяйственной культурой.