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В Еврейской АО собрали первый урожай риса
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В торговую сеть Еврейской АО поступит около 1500 тонн риса, выращенного в местных хозяйствах. Урожайность этой пока еще экзотической для автономии культуры составила в этом году 45-50 центнеров с гектара, а на некоторых участках - до 60. На приамурских землях никакой другой злак не даёт подобной урожайности. Так что рис уже по одному этому обстоятельству становится для региона перспективной сельскохозяйственной культурой.
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