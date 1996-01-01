Сокращение топливного сбора сразу же отразилось на конечной цене авиабилета

Начало ноября ознаменовалось снижением стоимости авиабилетов, и в первую очередь на самом востребованном у жителей Дальнего Востока - московском направлении. Все авиакомпании, работающие на этом маршруте, объявили о снижении цен. Причины этого шага напрямую связаны с мировым финансовым кризисом: падение цен на нефть и, как следствие, уменьшение топливного сбора, а также снижение покупательской активности.

Первой о снижении цен объявила компания "Трансаэро" - авиакомпания приняла решение с 1 ноября полностью отменить топливные сборы на все свои рейсы по России. Данное решение было обусловлено снижением цен на авиатопливо. Как сообщается в пресс- релизе компании, подписав приказ об отмене топливных сборов на рейсах по России, генеральный директор "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА заявила, что делается это "для повышения доступности билетов "Трансаэро" для россиян, сохранения объемов перевозок, в первую очередь в регионах Дальнего Востока, а также обеспечения надежной и стабильной работы авиакомпании".

С 3 ноября о снижении топливной надбавки на всех российских маршрутах сообщила и компания "Владавиа" в ответ на наметившееся снижение стоимости авиакеросина в некоторых аэропортах России. В компании считают, что эта мера позволит авиакомпании удержать своих пассажиров и привлечь дополнительное количество новых клиентов на рейсы в условиях сезонного спада перевозок.

На прошлой неделе о снижении топливного сбора, а следовательно и цен на билеты, сообщило подавляющее число других компаний, совершающих регулярные рейсы из аэропортов Дальнего Востока.

Согласно данным, предоставленным специалистами Всероссийской сети "БИЛЕТУР", отмена (или уменьшение) топливного сбора особенно ощутимой оказалась на самом востребованном у дальневосточников московском направлении.

"Цена билета складывается из базового тарифа, топливной составляющей, других сборов (за бланк, за аэропортовое обслуживание, за безопасность, сборы агентств, которые продают билеты), - рассказывает начальник справочной службы Всероссийской сети "БИЛЕТУР" Екатерина МОЛОКАНОВА. - Следовательно, сокращение величины топливного сбора сразу же отразилось на конечной цене билета. В итоге минимальная цена билета у компании "Трансаэро" на маршруте Владивосток-Москва-Владивосток сегодня составляет 15 810 руб., включая все сборы авиакомпании (против 17 970 руб. до снижения), у "Владавиа" - 18 390 руб., S7 - 20 535. Аэрофлот снизил стоимость билетов с 11 ноября, и теперь минимальная цена составляет 17 735 (до снижения - 21 135 руб. туда-обратно и 15 485 - в одну сторону). Стоит отметить, что стоимость билетов приведена по состоянию на 14 ноября. Чем меньше остается времени до предполагаемого путешествия, тем меньше шансов приобрести билет по минимально низкой цене. Кроме этого, сегодня можно говорить о том, что цены на "посадочные" рейсы до Москвы практически сравнялись с прямыми (выполняются без промежуточных посадок), хотя раньше билет на рейс с посадкой стоил несколько дешевле".

Снижение стоимости билетов до Москвы коснулось всех регионов Дальнего Востока, однако цены для Владивостока по-прежнему остаются самыми высокими. И здесь свою роль играет базовый тариф, который для приморской столицы остается самым высоким. Например, в компании "Аэрофлот" базовый тариф (без учета сборов) на рейс Владивосток- Москва (туда и обратно) составляет 13 500 руб., на рейс Хабаровск-Москва - 12 500 руб., Петропавловск-Камчатский-Москва - 12 000 руб., Южно-Сахалинск-Москва - 9 000 руб.

Что касается перелетов внутри региона, то здесь цены на билеты практически не изменились. Например, минимальная стоимость билета Владивосток-Петропавловск- Камчатский-Владивосток до снижения составляла 24 500 руб., сейчас - 24 235 руб. И здесь свою роль играет, в том числе, и невысокая конкуренция на этих направлениях. Если прямые рейсы в Москву сегодня совершают 5 авиакомпаний (2 с посадками, 3 - беспосадочные рейсы), то на маршруте Владивосток-Петропавловск работают всего 2 перевозчика - "Владавиа" и S7.

Что касается дальнейших перспектив развития ситуации, то их прогнозировать пока сложно. Единственно, о чем говорят эксперты, - это возможный отказ авиакомпаний от акций и распродаж, которые стали столь популярными в последнее время. Хотя, например, в компании "Уральские авиалинии" подобное предположение опровергли. Как прокомментировали в отделе по связям с общественностью компании, отказываться от акций пока не планируют - по ряду внутренних и международных направлений распродажи будут объявлены во второй половине января. Не собирается компания отказываться и от традиционной февральской распродажи на летние маршруты в южном направлении. А компания ГТК "Россия" уже сейчас объявила распродажу билетов на все свои рейсы, в том числе и на те, которые выполняются из городов Дальнего Востока.

Еще один способ снижения стоимости билета - это покупка через сайт авиакомпании. Такую возможность сегодня предоставляет большинство перевозчиков. Однако, по оценкам экспертов, эта услуга доступна для довольно ограниченного числа клиентов. Не нужно также забывать и о случаях мошенничества в сети, недавний пример которого - мощная хакерская атака на сайт "Аэрофлота". Для большинства же самая реальная возможность снизить стоимость путешествия - это приобрести билет заранее по минимально низкой цене.