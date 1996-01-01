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Поток автоконструкторов иссяк

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вступило в силу постановление правительства №745 от 10 октября нынешнего года "О временной ставке ввозной таможенной пошлины в отношении кузовов отдельных видов транспортных средств", в соответствии с которым за один автомобильный кузов таможня должна отныне взимать с импортера не менее 5000 евро. И сразу вслед за этим в приморских портах наступило затишье.

Накануне всю неделю у причалов царило столпотворение - под выгрузку становились суда, доверху набитые автомобильными конструкторами. Только 13 октбря порт Владивостока зарегистрировал около 15 приходов. Теперь идет процесс таможенного оформления привезенного товара.

Не обходится без нарушений. На одном из теплоходов экипаж не успел разобрать автомобили во время перехода, и они попали на российский берег целиком, в то время как по документам были заявлены как запчасти. 8 машин попало под арест, и владельцам сейчас предстоит долгая и дорогая процедура их освобождения.

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