Приморского молока все больше

В Чугуевском районе с начала года отмечался устойчивый рост производства молока в сельскохозяйственных предприятиях. Производство молока за 10 месяцев увеличилось на 60,9% и составило 1 013,4 тонн. Надой на одну корову составил в среднем 2 035 кг: рост продуктивности дойного стада по сравнению с прошлым годом - 17,9%.

Как пояснили в администрации района, такой рост производства обусловлен ростом поголовья дойного стада и увеличением продуктивности на одну корову. Это связано с тем, что стало уделяться больше внимания молочному животноводству со стороны государства. Сегодня производство молока субсидируется краевым бюджетом - 2 руб. на литр молока (специалисты ведут расчет 2 000 руб. на тонну). Именно эта поддержка делает эту сферу производства рентабельной. Благоприятным для местных животноводов был и летний период.

Но не обходится и без проблем. В частности, ни в одном хозяйстве района нет столь необходимых специалистов - зоотехников и ветеринарных врачей.