Отсрочка запретительных пошлин на экспорт кругляка может скорректировать проект Лесного плана Приморья

В Приморье, как и в других регионах России, до конца этого года должен быть принят и утвержден основной документ по освоению лесных ресурсов края - Лесной план (ЛП), определяющий стратегию отрасли до 2018 г. Как уже сообщал "ЗР", проект Лесного плана был готов в конце октября и размещен на сайте администрации Приморского края - для внесения возможных замечаний и поправок со стороны специалистов.

До конца ноября проекту Лесного плана предстоит пройти экспертизу в Департаменте лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. Затем документ будет направлен на утверждение в Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Начиная с 1 января 2009 г. весь лесохозяйственный и лесопромышленный комплекс края должны функционировать в соответствии с утвержденным Лесным планом или же не функционировать вообще.

Лесной план субъекта Российской Федерации является документом, в котором определяются мероприятия по осуществлению освоения лесов, расположенных в границах лесничеств на территории субъекта Российской Федерации. Лесной план должен быть обоснован и увязан с лесоресурсным потенциалом данного региона, его экономической освоенностью и социально-экономическими условиями. Проект Лесного плана Приморского края разработан Некоммерческим партнерством "Центр лесной сертификации" по заказу управления лесным хозяйством Приморского края". В этом документе дан подробный анализ ситуации в лесном комплексе края. Сформулирована и обоснована стратегия его развития с точки зрения охраны, защиты, воспроизводства, личного и промышленного использования лесов.

Как сообщил "ЗР" заместитель начальника управления лесным хозяйством Приморского края Сергей ПСТЫГА, к настоящему времени замечания специалистов к проекту Лесного плана есть, но носят сугубо технический характер. Концептуальную суть документа никто сомнению не подвергает.

В то же время, по мнению Сергея Пстыги, в свете последних заявлений главы российского правительства о том, что введение запретительных пошлин на круглый лес будет отсрочено на 9-12 месяцев, не исключена корректировка тех разделов краевого ЛП, которые касаются лесной промышленности. Речь идет об инвестициях в объекты деревообработки.

Нынешний проект краевого ЛП предполагает, что экспортно-сырьевая направленность лесной отрасли края должна постепенно смениться на деревоперерабатывающую. Для этого необходимо строить заводы по производству готовой продукции из лесоматериалов и реализовывать ее на внутреннем и внешнем рынках. Лесозаготовки и продажа ценного круглого леса за границу по сравнительно бросовым ценам должны уступить место рациональному и высокотехнологичному лесному бизнесу - такова общая идея нынешнего проекта краевого ЛП. Она полностью соответствует стратегии российского правительства на постепенное увеличение экспортных пошлин на круглый лес и стимулирование отечественной деревообработки. Но если пошлины на лес все же не вырастут до размера запретительных, будет ли стимул у лесопромышленников вкладываться в деревопереработку, да еще в условиях мирового финансового кризиса?

На этот вопрос генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров (ПАЛЭКС) Павел КОРЧАГИН ответил так: "Если введение заградительных пошлин будет отсрочено всего на 9-12 месяцев, то оно практически никак не повлияет на краевые инвестиционные проекты в области деревопереработки. Это даже можно расценивать как своеобразную передышку: у лесопромышленников появится дополнительное время, чтобы более плавно перевести сырьевой бизнес на обрабатывающий. Но если отсрочка затянется, то перспективы у развития деревообработки в крае становятся туманными"

По словам Павла Корчагина, лесопромышленники Приморья поддерживают в целом нынешний проект Лесного плана и выступают за его утверждение в Москве без проволочек и пересмотров.

Напомним, в проекте ЛП предусмотрены строительство и реконструкция около 20 объектов по деревообработке в период 2009-2012 гг. Среди них: заводы по производству шпона и лесопиления в пос. Пластун Тернейского района (ОАО "Тернейлес"), завод по производству трехслойного паркета в г.Дальнереченск (ЗАО "ЛесЭкспорт"), лесопильные заводы в Тернейском и Ольгинском районах, а также завод по изготовлению клееного бруса в Черниговском районе (ОАО "Приморсклеспром"), второй цех по производству трехслойной паркетной доски в г.Спасск-Дальний (ООО "Форест-Стар") и др. Общий объем инвестиций в эти объекты в ценах 2008 г. - 9,3 млрд руб. Запустить их планируется в 2013 г.

Кроме того, в соответствии с проектом Лесного плана в Приморье планируется ввод новых мощностей по переработке древесины на 30 предприятиях малого бизнеса, а на 50 малых предприятий планируется реконструкция и модернизация существующего оборудования. Предполагается, что основной объем заготавливаемой древесины будет перерабатываться в пределах края, а половина продукции переработки - отправляться на экспорт. Существенной реконструкции и модернизации Уссурийского картонного комбината в ближайшие 10 лет проектом Лесного плана не предусмотрено. Производство картона будет находиться на уровне 20 тыс. тонн в год.

По расчетам, заложенным в проект Лесного плана, к 2018 г. лесной доход в Приморье от использования лесов увеличится в 1,6 раза и составит 3, 99 млрд руб.

Приморский край занимает второе место в ДФО по заготовке древесины и производству продукции из нее. Норма ежегодного отпуска леса - 7,5 млн куб. м, в том числе экономически доступная лесосека - 5,4 млн куб. м. В крае имеются промышленные запасы ценных пород деревьев. Продукция лесного комплекса составляет 8,5% общего объема краевого промышленного производства. Лесозаготовительной деятельностью в крае занимаются более 260 организаций. Наиболее крупные из них: ОАО "Тернейлес", ОАО "Амгу", ООО "Дальнереченсклес", ОАО "Рощинский КЛПХ", ООО "Чугуевский леспромхоз", ООО "Форест-стар". В настоящее время на территории края работают более 220 деревообрабатывающих организаций. Доля древесины во внешнеторговом обороте края составила к концу 2007 г. 8%. Почти весь объем древесины экспортируется в государства дальнего зарубежья. Подавляющая часть заготовленной древесины экспортируется в соседний Китай - 73,9% в стоимостном объеме экспорта леса, а также в Японию - 17,6%, Республику Корея - 7,6%.