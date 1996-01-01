В регионах цены на хлеб под контролем

Цена на самый массовый сорт хлеба в Приморье на фоне других дальневосточных регионов выглядит не самой высокой. При всех прочих равных условиях она завит от тех расстояний, которые приходится преодолевать предприятиям, доставляя его в магазины.

Эта специфика огромных по площади малонаселенных территорий определяет объемы поддержки производства первого в списке социальных продукта региональными бюджетами. "Мы контролируем рост цен", - отвечали специалисты почти всех региональных администраций. Нет сегодня государственной поддержки только в Магаданской и Амурской областях. В итоге розничная цена в крупных городах удерживается в целом на уровне от 23 руб. за булку в Магадане, до 26 руб. в Анадыре и Петропавловске-Камчатском. За пределами этих цен остается только Амурская область, где хлеб в рознице в среднем стоит 15 руб. и Хабаровск с 18 руб. за булку.

Впрочем, вдали от региональных центров цена, как правило, возрастает, чем и отличается от ситуации в Приморском крае. В отдаленном Корякском АО или северных улусах республики Саха Якутия она достигает 40 руб., хотя в самом Якутске цена не превышает 25 руб.. При этом республика, например, не только полностью субсидирует межулусные перевозки, но и, отказавшись от интервенционной муки, частично погашает предприятиям затраты на закуп качественного сырья.

Только одно предприятие приобретало муку по сниженной цене из госрезерва и в Хабаровском крае. Впрочем, практика эта появилась в регионе только в августе. Осенью с новым урожаем потребность в интервенционной муке отпала.