Кризис парализовал горно-металлургический комплекс Приморья

Председатель Приморского краевого комитета горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) Леонид СИНЕВИЧ вернулся из Москвы, где на заседании исполкома Центрального совета горно-металлургического профсоюза России обсуждалась ситуация в отрасли в связи с мировым финансово-экономическим кризисом.

Синевич выступил первым, он рассказал о критическом положении дел на горняцких предприятиях Приморья. С 1 ноября из-за резкого обвала цен на свинец и цинк на мировом рынке встал "ГМК-Дальполиметалл". 2 100 работников отправлены в вынужденные отпуска с выплатой двух третей от тарифной ставки. Без работы остались подрядчики "ГМК" из Кавалерова - это 200 горняков. "Хромает" свинцовый завод в Рудной Пристани: то работает, то "отдыхает". Простаивает в пос. Светлогорье филиал ООО "Русский вольфрам", где заняты около 300 работников. "Ярославский ГОК" (ЯГОК), производитель плавико-шпатового концентрата, загружен менее чем на 50% мощности. Он способен выпускать 15 тыс. тонн концентрата в месяц, а выдает 4-5 тыс. тонн. ЯГОК, казалось бы, работает на внутренний рынок. Но его концентрат используется в основном в алюминиевой промышленности. А алюминщики тоже "завязаны" на мировой рынок: упал спрос на продукцию там - упал и здесь. К тому же у Ярославки сильный конкурент в Монголии: монгольский плавиковый шпат дешевле и лучше по качеству.

Леонид Синевич также встретился с гендиректором ОАО "Русская горнорудная компания" Сергеем РОДИОНОВЫМ. В состав этой компании входят и дальнегорское ЗАО "ГХК Бор" и "Ярославский ГОК". Родионов отметил, что пока выйти на планку в 15 тыс. тонн концентрата в месяц для "Ярославского ГОКа" нереально. Численность персонала упала, ушли многие специалисты и рабочие. Сегодня на предприятии работают около 1,5 тыс. человек. В начале года было 1,7 тыс. Предстоит сокращение кадров до 10%. Ради экономии затрат и снижения себестоимости продукции "Бор" частично перешел с мазута на уголь, ЯГОК также переведен с мазута на уголь. На ЯГОКе установлена итальянская дробилка для производства щебня. Щебень горняки будут поставлять на стройки Владивостока.

Лучше всего, по словам Синевича, ситуация в ОАО "Приморский ГОК" и горнорудной компании "Аир" в пос. Восток-2 Красноармейского района. Они выпускают вольфрамовый концентрат, цена на который на мировом рынке упала не так резко, как на свинцово-цинковый. К тому же у "Аира" есть и другое производство - лесопромышленный комплекс со стопроцентной переработкой древесины. Правда, есть проблема с выделением лесосечного фонда. Средняя зарплата в "Приморском ГОКе" (ГОК) и "Аире" - самая высокая по отрасли в Приморье - 21 тыс. руб. За прошлый год при фонде зарплаты в 272 млн руб. ГОК заплатил налогов в бюджет 460 млн. Запасов месторождений для ГОКа осталось на 7 лет работы. В прошлом году горняки ГОКа начали осваивать два новых месторождения в Дальнереченском районе - Скрытое и Забытое. ГОК тянет на себе львиную долю затрат на содержание социальной сферы п. Восток-2. Это и доплаты врачам-учителям, и выплата единовременного пособия за рождение ребенка (20 тыс. руб.), и ежемесячные выплаты женщинам в декретном отпуске, и расходы на содержание местного ЖКХ. "В нынешней кризисной ситуации боюсь, что "Приморский ГОК" вынужден будет урезать затраты на социалку", - заметил Леонид Синевич.

В итоговом постановлении исполкома Центрального совета горно-металлургического профсоюза России сказано, что снизившийся уровень мировых цен вызвал значительное падение рентабельности производства на предприятиях черной и цветной металлургии России. Дефицит финансовых ресурсов привел к резкому падению спроса на рынках металлопродукции. Мировой финансовый кризис пагубно сказался на отрасли. Кредитно-финансовая политика ряда отечественных компаний, ориентированная на зарубежные кредиты, показала свою несостоятельность, а принимаемые правительством страны меры пока не дают положительных результатов, так как наши банки, получившие федеральную финансовую поддержку, завышают ставки по предоставляемым предприятиям кредитам. Металлурги России в этих условиях вынуждены снижать объемы производства.

Анализ информации, поступившей от 113 горнорудных предприятий страны, на которых работает около 460 тыс. человек, показал, что снижение объемов производства до 10% произошло на 36% предприятий отрасли; от 10 до 40% объемы снизились на 35% предприятий; более 40% они снизились на 26% предприятий. Поэтому работодатели решительно снижают расходы на производство.

Леонид Синевич адресовал председателю Правительства РФ Владимиру ПУТИНУ, министру Виктору ХРИСТЕНКО, председателю Совета Федерации Сергею МИРОНОВУ Обращение краевого комитета горно-металлургического профсоюза России. В нем говорится, что без господдержки сохранить горнорудные предприятия Приморья невозможно. Все они - градообразующие. Все с трудом пережили этапы становления рынка в 90-х, прошли через забастовки, голодовки, многомесячные задержки зарплаты, остановки производства. "Приморский ГОК" и "Ярославский ГОК" простаивали более двух лет. Еле-еле устоял "Дальполиметалл". Приказал долго жить во время одного из кризисов кавалеровский "Хрустальненский ГОК". Все это может повториться. Средняя зарплата на горняцких предприятиях Приморья - всего 15,3 тыс. руб. У более 60% работающих на приморских горнорудных предприятиях средний заработок - ниже 10 тыс. руб. За вычетом подоходного налога остается 7-8 тыс. На эти деньги семью сегодня не прокормишь.