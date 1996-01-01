Цены на квартиры в Хабаровске упали символически

"У страха глаза велики" - эта русская поговорка как нельзя лучше объясняет ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости Хабаровска в октябре. Именно из-за страха не успеть продать выставленные на продажу квартиры продавцы начали снижать цены.

А страх этот вызван тем, что заметно сократился спрос. Покупатели надеются на снижение цен из-за финансового кризиса и не торопятся с покупками. Банки из опасений потерять деньги сокращают ипотечные программы (сегодня не более пяти банков в Хабаровске продолжают оказывать эти услуги), ужесточают и требования к заемщикам. В итоге сегодня лишь менее 25% сделок по недвижимости происходит с ис-пользованием ипотечных кредитов. А ведь еще летом до 90% сделок осуществлялись при ипотечном кредитовании.

Банки и раньше не очень торопились с предложениями об ипотечном кредитовании новостроя, а теперь вообще отложили такие услуги до лучших времен. Но так ли уж страшен черт финансового кризиса, как его малюют? Рассмотрим сложившуюся ситуацию на хабаровском рынке недвижимости, постараемся понять причину снижения стоимости среднего квадратного метра на 1,63% за месяц.

Во-первых, такое снижение объема рынка можно назвать символическим. Это, скорее, кор-ректирующее снижение, чем начало тенденции. Во-вторых, к концу октября средний квад-рат на вторичном рынке жилья в Хабаровске стоил 56 381,78 рубля - на уровне августа. В-третьих, анализ в отдельных сегментах рынка показывает, что снижение цены 1 кв. м про-изошло в основном за счет малосемеек.

"ЗР Хабаровск" много месяцев подряд отмечал, что цена этого неказистого жилья чрез-мерно завышена. Как следствие, стоимость гостинок и хрущевок и скорректировали в первую очередь. Так, в центре Хабаровска стоимость 1 кв. м малосемейки в октябре предлагалась в среднем на 10,5% дешевле, чем в сентябре, а в районе ближе к центру - почти на 25%, даже на окраине квадрат подешевел на 5% к уровню сентября.

Довольно равномерно подешевели квартиры новой планировки, вот только понижение цены на 1,7% трудно назвать падением. Зато заметнее под уклон пошли цены на "хрущевки" в центре и ближе к центру - здесь квадрат подешевел на 4,8% и 5% соответственно.

Конечно, для человека, столкнувшегося с проблемой покупки или продажи квартиры, возможно, единственный раз в жизни, важна конкретная цена квартиры. Но ее невозможно обобщить и сопоставить - уж очень много параметров квартиры придется учитывать. Тем не менее мы регулярно анализируем средние цены на квартиры .

Несмотря на снижение стоимости среднего квадратного метра малосемеек, которые, как правило, представлены однокомнатными квартирами, в целом цены предложения одно-комнатных квартир по городу за октябрь выросли на 2,5%. А если смотреть по микрорай-онам и жилмассивам, то в отдельных из них рост значительно выше среднего. Более чем на 10% выросла цена 1-комнатных квартир в районе 38 школы, на 7-8% - в районе топографического техникума, в окрестностях станции Хабаровск-2, овощесовхоза и Базы КАФ.

Коррекция цен произошла и в других категориях жилья. Так, в Авиагородке, где цены активно росли несколько месяцев подряд, в октябре они снижались (от 4 до 10%).

Однако прогноз, сделанный нами месяц назад, на рост не оправдался. Финансовая ситуа-ция в мире и стране, первые отзвуки которой проявились в банковском секторе Хабаров-ска, внесла свои коррективы. Сказалось и ужесточение правил ипотечного кредитования. Так, если раньше Сбербанк требовал первоначальный взнос по программе "Молодая семья" в размере 10%, то сегодня это уже 20%. По остальным жилищным программам на 10% сократилися максимальный кредит (до 70%), выросли процентные ставки, сократились сроки кредитования. Все это сужает потенциальный круг покупателей и вызывает все большее превышение предложения над спросом.

В этой ситуации мы провели опрос в десяти компаниях с целью составить консенсус-прогноз на конец года и первую половину 2009 года.

Большинство специалистов сошлись во мнении, что в оставшиеся два месяца рынок расти не будет, а по некоторым позициям возможен спад на 2-3%. При этом многие отмечают, что снижение возможно в первую очередь за счет рынка нового жилья. Уже сегодня отдельные застройщики готовы снизить цены. Это вызвано опасениями застоя, замораживания денежных средсв, что может оказаться гибельным для бизнеса.

В целом за год эксперты ожидают рост стоимости жилья в Хабаровске около 10%. Напомним, что первоначально "ЗР Хабаровск" прогнозировал годовой рост в 11-13%. В начале 2009 года (январь), согласно опросу специалистов, весьма вероятно снижение стоимости квадратного метра по городу, а в последующие месяцы большинство риэлторов делают ставку на рост рынка, но при условии возобновления кредитования.