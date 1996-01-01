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Авиакомпанию ДВ бы создали давно, если бы не губернаторы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Авиакомпании "Дальавиа", "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиалинии" войдут в состав единой дальневосточной авиакомпании, которая станет дочерней компанией общероссийской, которая сейчас формируется в госкорпорации "Ростехнологии".

Как заявил на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, вернувшись из командировки в Москву, у нового дальневосточного авиаперевозчика пока нет названия, но уже идет согласование и выработка документов. В Москве губернатор встретился с генеральным директором госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" Сергеем ЧЕМЕЗОВЫМ. И, похоже, с пользой.

"Давно стоял вопрос о создании единой дальневосточной авиакомпании, которая позволила бы сохранить Дальавиа", "Сахалинские авиалинии" и "Владавиа" как единую дальневосточную авиакомпанию, - как всегда, был откровенен Виктор Ишаев. - Долгое время из этого ничего не получалось: ни руководители компаний, ни губернаторы не могли договориться. Каждый считал, что он сможет выжить самостоятельно". Хабаровский аэропорт был своеобразным хабом в советские времена, когда этого слова в нашем обиходе не было. Он собирал пассажиропоток и направлял его на дальние маршруты. И в дальнейшем, по мнению Виктора Ишаева, он должен выполнять такую же роль. Здание Хабаровского аэропорта построено правительством края, новые самолеты приобретены также правительством края. С компанией "Альянс" по ценам на топливо договариваться можно. Они устанавливали цены на топливо на 5% ниже остальных перевозчиков на Дальнем Востоке. "Я не готов обвинять компанию "Аэрофлот", - сказал губернатор. - Но итоги работы совместной деятельности "Аэрофлота" и "Дальавиа" привели к такому результату".

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